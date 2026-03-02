Sergen Yalçın'dan G.Saray öncesi kritik karar!

Süper Lig'de 24. haftada yenilmezlik serisini sürdüren Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda Galatasaray'la oynanacak derbiye çevrildi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın form grafiğini arttırmak ve derbinin stratejisini belirlemek için yoğun mesai harcıyor.
STOPER BELİRSİZLİĞİ ÇÖZÜLDÜ
Siyah-beyazlı ekipte sezon başından beri dikiş tutmayan stoper hattında önemli bir değişikliğe gidilecek.
Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ara transfer döneminde takıma kazandırılan Agbadou, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 farklı oyuncu ile stoper tandemi oluşturdu.
Ortaya atılan iddiaya göre Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi için stoper ikilisine karar kıldı.
Tecrübeli çalıştırıcı Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor maçında Agbadou'nun yanında forma giyen Felix Uduokhai'nin performansından memnun olduğu ve sezon sonuna kadar stoper ikilisini Agbadou-Uduokhai şeklinde oluşturmayı planladığı aktarıldı.
