Ertan Torunoğulları: 'Hakemlerle ilgili açıklama yapacağız'

Fenerbahçe Yöneticisi ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Antalyaspor maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Torunoğulları, Antalyaspor maçıyla ilgili, "Şanssız bir gündü. Şanssızdık. Hocamız da rahatsızdı, maça gelemedi ama her şeyin farkındayız. Kısa zamanda toparlanacağız." dedi.
"KISA ZAMANDA AÇIKLAMA OLUR"
Ertan Torunoğulları, "Hakemlerle ilgili açıklama yapılmaması tepki çekiyor. Bu konuyla alakalı sessiz kalmayı sürdürecek misiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Kısa zamanda bir açıklamamız olur. Her şeyin farkındayız. Günü ve zamanı gelince konuşuruz." yanıtını verdi.
TEDESCO'NUN DURUMU
Ertan Torunoğulları, rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor maçında yer almayan Domenico Tedesco'nun durumuyla ilgili, "Hocamız grip, önemli bir şeyi yok. Ağır bir grip geçirdi. Kısa zamanda toparlanır. Takıma ve hocamıza güveniyoruz. Kısa zamanda toparlanırız." sözlerini sarf etti.
SAKATLIKLAR
Torunoğulları, takımda son dönemde yaşanan sakatlıklarla ilgili gelen sorunun ardından, "Maç temposu diyelim." diye konuştu.
