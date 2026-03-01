Fenerbahçe'de penaltı beklentisi!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Mert Müldür, rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulundu.
Hakem Alper Akarsu, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan gelen onayın ardından oyunun sürmesini istedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karara tepki gösterdi.
