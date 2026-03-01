Süper Lig'in 24. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Gençlerbirliği, teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta ilk kez puan aldı. Kayserispor da yeni teknik direktörü Erling Moe'nin ilk maçında 1 puan puan.Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 24, Kayserispor 20 puana yükseldi.Ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Başkent ekibi, hafta arasında ise Türkiye Kupası'nda Aliağa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.1. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ceza sahasına taşıdığı topta savunmanın ters vuruşuyla kaleye yönelen topu, kaleci Velho kornere gönderdi.5. dakikada soldan gelişen atakta Tongya, ceza sahasında Metehan Mimaroğlu'nu topla buluşturdu. Metehan'ın şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Makarov'un sağ kanattan yaptığı ortada Cardoso'nun dokunduğu top, kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından Mane'ye çarparak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.