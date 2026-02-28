28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-028'
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
1-0DA
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-033'
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
1-132'

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi için erteleme sorusuna yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvuru yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruyu yanıtladı.

calendar 28 Şubat 2026 23:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyapsor maçı derbisi sonrası Beşiktaş maçının ertelenmesi ile ilgili soruya yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılar salı günü Alanyaspor ile deplasmanda kupa maçına çıkacak. Cumartesi günü ise ligde Beşiktaş'a konuk olacak.

"Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde bununla ilgili talebiniz olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı aynı güne geldiği için erteleniyor, o maçın nereye koyulacağı belli değil." dedi.

Okan Buruk "Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
