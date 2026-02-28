Monaco, PSG maçı öncesi seri yakaladı!

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Monaco evinde Angers'ı konuk etti.
Stade Louis Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Folarin Balogun ve 62. dakikada Simon Adingra kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Monaco 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak puanını 37'e çıkartırken, Angers 3 maçlık mağlubiyet serisine ulaşarak 29 puanda kaldı.
Ligue 1'in 25. haftasında Monaco deplasmanda PSG ile; Angers deplasmanda Nantes ile karşılaşacak.
