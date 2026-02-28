Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada yeni transferlerden Emmanuel Agbadou attı. Agbadou, Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş, Kocaelispor galibiyetiyle birlikte ligde bu sezon ilk kez arka arkaya 3 kez kazandı. Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini ise 16 maça yükseltti.
GELECEK HAFTA DERBİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 46 puana yükseldi. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kocaelispor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Vasquez, Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo, Devrim Şahin,Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Göztepe'yi 4-0 yendikleri maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti. Yalçın, sakatlığı nedeniyle Emirhan Topçu yerine Uduokhai'yi, kart cezalısı Orkun Kökçü yerine ise Cengiz Ünder'i görevlendirdi.
Sarı kart cezalısı olan teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı.
KOCAELİSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor ise Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Linetty, Tayfur Bingöl, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlı ekipte yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Churlinov, Furkan Gedik,Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.
Teknik direktör Selçuk İnan, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybettikleri müsabakaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. İnan, sakatlığı bulunan Petkovic'in yerine Serdar Dursun'u, kart cezalısı Haidara'nın yerine Dijksteel'i sahaya sürerken, Rivas'ın yerine Keita'yı, ileri uçta ise Churlinov'un yerine Tayfur Bingöl'ü tercih etti.
CANDAN DUMANLI İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde, vefat eden A Milli Takım ile MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu ve teknik direktör Candan Dumanlı için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Takımlar sahaya "1-7 Mart Yeşilay Haftası" ve "Geleceğin garantisi vergilerinizdir. Vergi Haftası kutlu olsun" pankartlarıyla çıktı.
İLK YARI SESSSİZ GEÇTİ
Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısında tempo yükselmedi. Kocaeli'de iki takım ilk yarıda net pozisyonlar bulamadı. İlk yarıda taraflar isabetli şut çekedi ve takımlar soyunma odalarına 0-0'lık beraberlikle gitti.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 52. dakikasında 1-0 öne geçti. Bu dakikada Vaclav Cerny'nin kullandığı kornerde Emmanuel Agbadou, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Agbadou, Beşiktaş'taki ilk golünü attı.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş, karşılaşmanın kalan dakikalarında skor üstünlüğünü korudu ve Kocaelispor deplasmanında 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Agyei, Rıdvan Yılmaz'ı geçerek ortasını yaptı. Ndidi'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
32. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Oh'un şutunda top dışarı çıktı.
36. dakikada sağda Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında, savunmadan seken topa ceza sahası çizgisi üzerinde Keita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Beşiktaş, Kocaelispor karşısında öne geçti. Cerny'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Agbadou, kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.
62. dakikada Kocaelispor'un kullandığı serbest vuruşta Balogh, rakip takım ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.
72. dakikada Oh'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cerny'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90+3. dakikada rakip ceza sahası içinde kaleci Gökhan Değirmenci'yle karşı karşıya kalan Olaitan'ın vuruşunda, Gökhan Değirmenci topu ayağıyla çıkardı.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show (Dk. 90+1 Ahmet Sağat), Keita, Linetty (Dk. 61 Nonge), Agyei, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Churlinov), Serdar Dursun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 81 Salih Uçan), Olaitan, Cengiz Ünder (Dk. 72 Mustafa Hekimoğlu), Cerny (Dk. 82 Rashica), Oh (Dk. 90+2 Jota Silva)
Gol: Dk. 52 Agbadou (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 81 Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 82 Rıdvan Yılmaz, Dk. 83 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş)
