İtalyan kulüplerinin dikkat çeken Şampiyonlar Ligi karnesi

İtalya geçen yıl olduğu gibi bu sene de sadece bir takımla UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsil ediliyor.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunu sadece Atalanta'nın geçen yıl ise sadece Inter'in görmesi, futbol otoritelerinde İtalyan futbolunun İngiltere ve İspanya'nın gerisinde kaldığı tartışmalarına sebep oldu.



İtalyan basın kuruluşu La Gazzetta dello Sport'un uluslararası futbol birimi müdürü Iacopo Iandiorio, Türk basınına yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunda derin yapısal sorunların bulunduğunu söyledi.



Iandiorio, "Birinci sorun, futbol akademilerinde artık teknik öğretmiyoruz, sadece taktik önemseniyor. Genç oyuncularımız artık iki ayakla oynamayı, savunma pozisyonlarını, top sürmeyi ve rakipleri geçmeyi öğrenmiyor." dedi.



GERİDEN OYUN KURMA ANLAYIŞININ ZORLUĞU



Son yıllarda uygulanan modern futbolun, bireysel yeteneğin gelişmesine zarar verdiğini ve sadece geriden oyun kurmanın öğretildiğini vurgulayan Iandiorio, bu yüzden de Roberto Baggio, Gianfranco Zola veya Francesco Totti gibi fantastik oyuncuların artık yetişmediğini belirtti.



Iandiorio, "İtalya'daki gençler eskiden olduğu gibi sokaklarda futbol oynamıyor, Lamine Yamal gibi oyuncular sokakta özgürce yetişebiliyor, istediklerini yapabiliyor ve "ruleta" (çalım atma tekniği) vb. top sürme tekniklerini geliştirebiliyorlar biz bu fanteziyi kaybediyoruz." diye konuştu.



İtalya'daki futbol akademilerinin yetersizliğine vurgu yapan Iandiorio, sadece büyük kulüplerde değil, diğer İtalyan takımlarında da pek fazla İtalyan oyuncunun bulunmadığın altını çizdi.



İtalyan gazeteci, "Akademi takımına bakarsanız, yabancılarla dolu olduğunu görürsünüz. Az miktarda kaliteli İtalyan oyuncumuz var, bu da milli takım için sorun teşkil ediyor. Özellikle Güney İtalya'dan çok az oyuncu geliyor, oysa eskiden iyi oyuncuların beşiğiydi." ifadelerini kullandı.



Son yıllarda İtalya'nın üst düzey bir yıldız çıkaramadığını ve bu yüzden de üst düzey deneyime sahip olamadıklarını anlatan Iandiorio, "Liverpool'daki Federico Chiesa ve şimdi Arsenal'deki Riccardo Calafiori takımlarında pek fazla forma şansı bulamıyor. En istikrarlı İtalyan futbolcular da kaleci pozisyonunda oynayan Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma ve Tottenham Hotspur kalecisi Guglielmo Vicario." şeklinde konuştu.



''MİLLİ TAKIMIMIZDA KÖTÜ GİDİŞATA DUR DİYEMEDİ



Sorunun kulüp düzeyinden öte milli takım seviyesine de yansıdığını vurgulayan Iandiorio, İtalya Milli Takımı'nın 2014'den beri FIFA Dünya Kupası'na katılamadığını hatırlattı.



İngiltere ve Rusya Milli Takımı gibi uluslararası takımları çalıştırmış Fabio Capello'nun "rakiplerimiz gibi iyi çalışmıyoruz" demecine atıf yapan Iandiorio, "Serie A'da oynayan futbolcular iyi bir antrenman metoduna sahip değil bunu Avrupa'da diğer ülkelerin takımlarıyla karşılaştığımızda görüyoruz, zayıf kalıyoruz. Bu bir fiziksel hazırlık sorunu mu bilmiyorum ama rakiplerimiz gibi mücadele etmiyor ve 90 dakika boyunca yüksek seviyede oynamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Iandiorio, en son açıklanan UEFA Finansal Fair Play raporuna göre de İtalya Serie A'nın Avrupa'nın diğer üst düzey liglerine göre daha yavaş büyüdüğünü aktardı.



Sert savunma anlayışıyla, defans sistemiyle dünya futboluna örnek olarak gösterilen İtalya'nın artık bu bölgede de ünlü bir defans oyuncusu çıkaramadığını belirten Iandiorio, şöyle devam etti:



"Paolo Maldini, Fabio Cannavaro veya Alessandro gibi kaliteli defansif oyuncularımız yok. Vincenzo Montella, Carlo Ancelotti, Roberto De Zerbi'nin de dediği gibi taktiksel olarak iyiyiz. Bence sorun daha çok teknik bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor, örneğin Bodo/Glimt-Inter maçında Norveç ekibi, pas yapma ve topa yön verme konusunda bizden çok daha iyiydi."



İTALYA'DA GENÇLERİN OLGUNLAŞMASI BEKLENİYOR



Avrupa'nın diğer liglerinde 20 yaşın altındaki futbolculara güvenildiğini ama İtalya'da bu durumun kırılamadığına değinen Iandiorio, milli futbolcu Arda Güler'den övgüyle bahsetti.



Tecrübeli İtalyan gazeteci, "Arda Güler, dünya futboluna gençlerin sahada daha çok süre alması gerektiğini gösterdi. İtalya'nın bir diğer sorunu da bu: 22-23 yaş altı oyuncuların oynamaya hazır olmadığını, olgunlaşmadığını düşünüyoruz fakat 18 yaşında devasa kupa koleksiyonuna sahip Lamine Yamal'ı da görüyoruz." dedi.



Atalanta'nın, doğrusunu yaparak gençlere güvenen ve genç oyuncu yetiştiren en iyi kulüp olduğunu belirten Iandiorio, "Bizim de bir zamanlar 20 yaşın altında Serie A'da forma şansı bulan Francesco Totti, Antonio Cassano ve Del Piero gibi oyuncularımız vardı ama günümüzde ne yazık ki gençlere güvenmiyoruz, onlara öğrenmeleri ve deneyim kazanmaları için zaman vermiyoruz" diye konuştu.



İtalyan kulüplerinin son dönemde önceliklerini Avrupa yerine Serie A'ya vermesinin büyük bir hata olduğunu vurgulayan Iandiorio, Inter'in Bodo/Glimt'e bu sebeple elendiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk turunda lig maçlarını düşünerek as oyuncularını dinlendirip daha çok yedek oyunculardan oluşan bir kadroyu tercih etti. Halbuki ligde oynayacağı takım düşme potasında yer alan Lecce idi ama onun için Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı değil, Lecce maçı daha önemliydi."



