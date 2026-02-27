Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, Konyaspor'u konuk etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 52 ve 61. dakikalarda Davie Selke kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 39'a yükseltti. Konyaspor ise 23 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Başakşehir, Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayı içinden plase vuruşunda kaleci Muhammed soluna uzanarak topu kornere çeldi.



34. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Berkan'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ömer Ali'nin önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun şutunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kontrol etti.



Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Shomorodov'un pasında topla sağ kanatta buluşan Yusuf Sarı, kendisini karşılayan Adil Demirbağ'ı iki kez çalımlayarak ortasını yaptı. Altıpasta uygun durumda bulunan Selke, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



59. dakikada Kramer'in soldan pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Bardhi'nin bekletmeden şutunda top yandan auta çıktı.



61. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Operi'nin soldan ortasında arka direkte topu kontrol eden Selke, üç rakibinin arasından düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.



83. dakikada Kramer'in sağdan ortasında Başakşehir savunmasının ters vuruşunda top az farkla direğin üstünden kornere çıktı.



84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.



Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Ogün Kamacı



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 76 Onur Bulut), Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 90 Da Costa), Kemen (Dk. 90 Berat Özdemir), Yusuf Sarı (Dk. 69 Brnic), Shomorodov, Fayzullayev, Selke (Dk. 76 Onur Ergün)



TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 82 Gonçalves), Berkan Kutlu (Dk. 88 Svendsen), Bjorlo (Dk. 62 Muleka), Deniz Türüç (Dk. 82 Tunahan Taşçı), Bardhi (Dk. 63 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer



Goller: Dk. 52 ve 61 Selke (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 11 Opoku, Dk. 39 Selke, Dk. 40 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)



