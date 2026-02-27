27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
0-020'
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
0-05'
27 Şubat
Strasbourg-Lens
0-06'
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
1-0DA

Başakşehir, Konyaspor'u Selke ile yıktı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 27 Şubat 2026 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 22:03
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Konyaspor'u Selke ile yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, Konyaspor'u konuk etti. 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. 

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 52 ve 61. dakikalarda Davie Selke kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 39'a yükseltti. Konyaspor ise 23 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Başakşehir, Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
 23. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayı içinden plase vuruşunda kaleci Muhammed soluna uzanarak topu kornere çeldi.

34. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Berkan'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ömer Ali'nin önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun şutunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


52. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Shomorodov'un pasında topla sağ kanatta buluşan Yusuf Sarı, kendisini karşılayan Adil Demirbağ'ı iki kez çalımlayarak ortasını yaptı. Altıpasta uygun durumda bulunan Selke, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

59. dakikada Kramer'in soldan pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Bardhi'nin bekletmeden şutunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Operi'nin soldan ortasında arka direkte topu kontrol eden Selke, üç rakibinin arasından düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

83. dakikada Kramer'in sağdan ortasında Başakşehir savunmasının ters vuruşunda top az farkla direğin üstünden kornere çıktı.

84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Ogün Kamacı

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 76 Onur Bulut), Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 90 Da Costa), Kemen (Dk. 90 Berat Özdemir), Yusuf Sarı (Dk. 69 Brnic), Shomorodov, Fayzullayev, Selke (Dk. 76 Onur Ergün)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 82 Gonçalves), Berkan Kutlu (Dk. 88 Svendsen), Bjorlo (Dk. 62 Muleka), Deniz Türüç (Dk. 82 Tunahan Taşçı), Bardhi (Dk. 63 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer

Goller: Dk. 52 ve 61 Selke (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 11 Opoku, Dk. 39 Selke, Dk. 40 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.