27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
2-0
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
1-071'
27 Şubat
Levante-Alaves
0-069'
27 Şubat
Parma -Cagliari
1-186'
27 Şubat
Strasbourg-Lens
1-185'
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
3-0

Oulai'den transfer ve Kante cevabı!

Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

27 Şubat 2026 22:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un genç oyuncusu Christ Inao Oulai, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Oulai, hem bireysel performansına hem de takım hedeflerine odaklandığını vurguladı.

"N'GOLO KANTE BENZETMELERİNE YANIT"

Adı zaman zaman dünya yıldızlarıyla kıyaslanan Oulai, N'Golo Kante hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Kendisi üst seviye bir oyuncu, herkes ona saygı duyuyor. Ancak ben kendime ve performansıma odaklanıyorum. Ona bol şans diliyorum."

"PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oulai, oyunu ciddiye alarak oynayan bir rakiple karşılaştıklarını belirterek "İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ancak ikinci yarı toparladık. Bu performansımızla beraber 3 puanı alabildik. Performansım açısından çok üst düzey maçlar oldu ama bu en üst düzeylerin arasında yer alır diyemem. Genel olarak performansımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Oulai, "Takım olarak hedeflerimiz açısından kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya kazanarak yolumuza devam etmeye ve toplayacağımız kadar puan toplamaya devam edeceğiz. Takıma yardımcı olmaya ve maç kazanmaya yardımcı olmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ben şu anda Trabzonspor'da oynuyorum. Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse bir de lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim." diye konuştu.

"FOLCARELLI KARDEŞİM GİBİ"

Takım arkadaşı Tim Jabol Folcarelli ile oynamanın avantaj olduğunu aktaran Oulai, "Folcarelli kardeşim gibi, onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca konuşuyor olması da benim için çok iyi bir avantaj. Bana yardımcı oluyor. Sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
