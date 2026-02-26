26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Juventus - Galatasaray sonrası hakem tepkisi: "Gelecek yıl olmaz"

Hollandalı eski yıldız Clarence Seedorf, Juventus - Galatasaray maçında düdük çalan Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağını söyledi.

calendar 26 Şubat 2026 16:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hollandalı eski yıldız Clarence Seedorf, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanan rövanş maçını değerlendirdi.

Seedorf, Juventus'tan Lloyd Kelly'e VAR incelemesiyle kırmızı kart gösteren Portekizli hakem Joao Pinheiro'ya eleştiride bulundu. Seedorf, hakem Pinheiro için, "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev alacağını düşünmüyorum." dedi.

Clarence Seedorf, "Kırmızı kart bile maçı etkilemedi, aksine Juventus'a daha fazla enerji verdi. Haksızlık olsa da Juventus örnek bir tepki gösterdi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir daha bu hakemi görmeyeceğimizi düşünüyorum. Juventus, Galatasaray karşısında 4-0 yapma şansı da yakaladı. Futbolda her zaman kazanamazsınız ama sonuçlar ve reaksiyon gösterip, taraftarların takdirini almak zorundasınız." dedi.

Galatasaray, 5-2 ve 3-2'lik skorlarla Juventus'u elemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
