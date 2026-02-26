Juventus - Galatasaray sonrası hakem tepkisi: 'Gelecek yıl olmaz'

Hollandalı eski yıldız Clarence Seedorf, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanan rövanş maçını değerlendirdi.
Seedorf, Juventus'tan Lloyd Kelly'e VAR incelemesiyle kırmızı kart gösteren Portekizli hakem Joao Pinheiro'ya eleştiride bulundu. Seedorf, hakem Pinheiro için, "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev alacağını düşünmüyorum." dedi.
Clarence Seedorf, "Kırmızı kart bile maçı etkilemedi, aksine Juventus'a daha fazla enerji verdi. Haksızlık olsa da Juventus örnek bir tepki gösterdi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir daha bu hakemi görmeyeceğimizi düşünüyorum. Juventus, Galatasaray karşısında 4-0 yapma şansı da yakaladı. Futbolda her zaman kazanamazsınız ama sonuçlar ve reaksiyon gösterip, taraftarların takdirini almak zorundasınız." dedi.
Galatasaray, 5-2 ve 3-2'lik skorlarla Juventus'u elemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti.
Clarence Seedorf: "Gelecek sezon bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağını düşünmüyorum." pic.twitter.com/jSMkrFbKOV
— Sporx (@sporx) February 26, 2026