26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
0-00'
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
0-00'
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-00'
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
0-00'
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
0-00'
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Samsunspor - Shkendija: İlk 11'ler

Samsunspor, Konferans Ligi rövanş maçında Shkendija ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

İlk 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Mellqi, Webster, Islami, Zejnullai, Tamba, Spahiu, Latifi, Moubeti

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Shkendija karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da bu maçta forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 20. MAÇ

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, skor avantajıyla çıkacağı taraftarı önünde son 16 turu biletini almaya çalışacak.

Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 19 karşılaşmayı geride bıraktı.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 19 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 27 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

BU SEZON 10. AVRUPA MAÇI

Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. müsabakasını Shkendija karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu turda eşleştiği Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, adını son 16 takım arasına yazdırmaya yakın olan taraf konumunda.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
