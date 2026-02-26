NBA oyuncuları LaMelo ve Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, iki oğlunu Charlotte Hornets forması altında birlikte görmek istediğini açıkladı.



Big Baller Podcast'e konuşan LaVar Ball, LaMelo ve Lonzo'nun Hornets formasıyla birlikte sahada yer alması ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.



"Oğullarımı asla tek başlarına oynamaları için yetiştirmedim. İnsanlar bana gelip, 'LaVar, çocuklar çok iyi gidiyor' diyor. Ben de 'Evet, fena değiller' diyorum. Ama onları en iyi hallerinde göremeyeceksiniz, ta ki hepsi birlikte oynamadıkça. Bu gerçekleşene kadar sadece küçük bir kesitini göreceksiniz. Ben onları nasıl oynayacak şekilde yetiştirdiysem, o oyunu henüz izlemediniz," ifadelerini kullandı.



LaVar Ball ayrıca, "Bunun için o hamleyi yapmaları gerekiyor. Herhangi birine sorun — tarihin en çok izlenen NBA takımı olurlar," dedi.



Lonzo Ball, Cleveland Cavaliers'tan Atlanta Hawks'ın da dahil olduğu üçlü bir takasla Utah Jazz'e gönderilmiş, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.



Bu süreçten önce Cavaliers ile Hornets arasında Lonzo'nun Charlotte'a gönderilmesini içeren bir takas ihtimali konuşulmuştu.



Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Lonzo Ball'un adı Denver Nuggets ve Golden State Warriors gibi takımlarla anılıyor.



Ancak LaVar Ball'a göre Hornets yönetimi, iki kardeşi bir araya getirmek için gereken her adımı atmalı. Bunun nedeninin yaratacakları ilgi olduğunu savunan LaVar, şu ifadeleri kullandı:



"Şu an bulunduğumuz dönemi göz önünde bulundurarak söylüyorum bunu. İnsanların artık ESPN'e ve o tarz programlara ihtiyacı yok. Çok fazla yayın platformu, podcast ve benzeri içerik var.



Medya ilgisi hâlâ mevcut. 'En çok izlenen, en büyük takım' derken kastettiğim bu — içinde bulunduğumuz zaman dilimi bize bunu mümkün kılıyor."



