26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Ball: "LaMelo ve Lonzo, Hornets'ı tarihin en çok izlenen takımı yapar"

NBA oyuncuları LaMelo ve Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, iki oğlunu Charlotte Hornets forması altında birlikte görmek istediğini açıkladı.

26 Şubat 2026 12:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ball: 'LaMelo ve Lonzo, Hornets'ı tarihin en çok izlenen takımı yapar'
NBA oyuncuları LaMelo ve Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, iki oğlunu Charlotte Hornets forması altında birlikte görmek istediğini açıkladı.

Big Baller Podcast'e konuşan LaVar Ball, LaMelo ve Lonzo'nun Hornets formasıyla birlikte sahada yer alması ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

"Oğullarımı asla tek başlarına oynamaları için yetiştirmedim. İnsanlar bana gelip, 'LaVar, çocuklar çok iyi gidiyor' diyor. Ben de 'Evet, fena değiller' diyorum. Ama onları en iyi hallerinde göremeyeceksiniz, ta ki hepsi birlikte oynamadıkça. Bu gerçekleşene kadar sadece küçük bir kesitini göreceksiniz. Ben onları nasıl oynayacak şekilde yetiştirdiysem, o oyunu henüz izlemediniz," ifadelerini kullandı.

LaVar Ball ayrıca, "Bunun için o hamleyi yapmaları gerekiyor. Herhangi birine sorun — tarihin en çok izlenen NBA takımı olurlar," dedi.

Lonzo Ball, Cleveland Cavaliers'tan Atlanta Hawks'ın da dahil olduğu üçlü bir takasla Utah Jazz'e gönderilmiş, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu süreçten önce Cavaliers ile Hornets arasında Lonzo'nun Charlotte'a gönderilmesini içeren bir takas ihtimali konuşulmuştu.

Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Lonzo Ball'un adı Denver Nuggets ve Golden State Warriors gibi takımlarla anılıyor.

Ancak LaVar Ball'a göre Hornets yönetimi, iki kardeşi bir araya getirmek için gereken her adımı atmalı. Bunun nedeninin yaratacakları ilgi olduğunu savunan LaVar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an bulunduğumuz dönemi göz önünde bulundurarak söylüyorum bunu. İnsanların artık ESPN'e ve o tarz programlara ihtiyacı yok. Çok fazla yayın platformu, podcast ve benzeri içerik var.

Medya ilgisi hâlâ mevcut. 'En çok izlenen, en büyük takım' derken kastettiğim bu — içinde bulunduğumuz zaman dilimi bize bunu mümkün kılıyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
