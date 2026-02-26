26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Cristiano Ronaldo, Almeria'dan hisse satın aldı!

Cristiano Ronaldo, La Liga II takımlarından Almeria'nın %25 hissesini satın aldı.

calendar 26 Şubat 2026 12:59 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler
Cristiano Ronaldo, Almeria'dan hisse satın aldı!
Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Almeria'nın yüzde 25 hissesini satın alarak kulübün ortakları arasına katıldı. 

Bu satın alma sonrası Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'a transfer sürecinde önemli rol oynayan Almeria Başkanı ve sahibi Mohamed Al Khereiji ile iş ortaklığına adım atmış oldu.

Saha içindeki başarılarının yanı sıra artık futbolun yönetim tarafında da aktif rol almak isteyen 40 yaşındaki Ronaldo, yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada uzun süredir bu yönde bir hedefi olduğunu vurguladı.

Konula ilgili açıklama yapan Cristiano Ronaldo "Uzun zamandır saha dışında da futbola katkıda bulunma arzum vardı. Almeria, sağlam temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü. Kulübün yeni büyüme aşamasında ona destek olmak için, kulübü yöneten ekiple birlikte çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun yatırımı, Almeria'nın sportif ve kurumsal büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, kulübün uluslararası görünürlüğüne de katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan bu hamleyle birlikte yıldız futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak futbol dünyasında yatırımcı kimliğiyle de ön plana çıkmayı hedefliyor.

Cristiano Ronaldo ve Mohamed Al Khereiji 





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
