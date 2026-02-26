Cristiano Ronaldo ve Mohamed Al Khereiji

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarındansatın alarak kulübün ortakları arasına katıldı.Bu satın alma sonrası Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'a transfer sürecinde önemli rol oynayanile iş ortaklığına adım atmış oldu.Saha içindeki başarılarının yanı sıra artık futbolun yönetim tarafında da aktif rol almak isteyen 40 yaşındaki Ronaldo, yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada uzun süredir bu yönde bir hedefi olduğunu vurguladı.Konula ilgili açıklama yapan Cristiano Ronaldo "" ifadelerini kullandı.Ronaldo'nun yatırımı, Almeria'nın sportif ve kurumsal büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, kulübün uluslararası görünürlüğüne de katkı sağlaması bekleniyor.Öte yandan bu hamleyle birlikte yıldız futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak futbol dünyasında yatırımcı kimliğiyle de ön plana çıkmayı hedefliyor.