Utah Jazz'in eski All-Star oyuncusu Lauri Markkanen'in çarşamba günü yapılan antrenmanda sağ ayak bileği ve sağ kalçasından sakatlandığı bildirildi.



The Salt Lake Tribune'den Kevin Reynolds'ın aktardığına göre Markkanen'ın durumu değerlendirme altına alındı.



2023 Yılın En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu (Most Improved Player) ödülünün sahibi olan Markkanen'in sakatlığının ciddiyetinin belirlenmesi amacıyla MRI (MR) çekileceği ifade edildi.



The Athletic'ten Tony Jones'un haberine göre NBA, Markkanen'in planlanan MR sürecine bağımsız doktorlar gönderecek ve sakatlığın doğruluğunu teyit edecek.



Markkanen, Eylül 2022'de Donovan Mitchell takası kapsamında Cleveland Cavaliers'tan Utah Jazz'e transfer edilmiş ve bu sezon takımındaki dördüncü yılını geçiriyor.



2.16 metre boyundaki forvet, bu sezon 42 maçta kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaşarak 26.7 sayı üretti. Markkanen, %47.7 saha içi isabet oranı yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden de %35.5 isabet oranı tutturdu.



Utah cephesi ön alanda halihazırda ciddi eksikler yaşıyor. Yeni transfer Jaren Jackson Jr., Walker Kessler ve Jusuf Nurkic sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Jazz ayrıca dördüncü sezonunu geçiren guard Vince Williams Jr.'ın da pazartesi günü Houston Rockets karşısında ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşadığını ve sezonu kapattığını duyurdu.



18 galibiyet - 40 mağlubiyetlik derecesi bulunan Utah, çarşamba günü oynanacak maçlar öncesinde ligde altıncı en kötü dereceye sahip durumda. Jazz'in 2026 yılı ilk tur draft hakkı ise ilk sekiz sıra korumalı (top-eight protected) olarak bulunuyor.



