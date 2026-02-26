26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Utah Jazz'in eski All-Star oyuncusu Lauri Markkanen'in çarşamba günü yapılan antrenmanda sağ ayak bileği ve sağ kalçasından sakatlandığı bildirildi.

26 Şubat 2026 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
The Salt Lake Tribune'den Kevin Reynolds'ın aktardığına göre Markkanen'ın durumu değerlendirme altına alındı.

2023 Yılın En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu (Most Improved Player) ödülünün sahibi olan Markkanen'in sakatlığının ciddiyetinin belirlenmesi amacıyla MRI (MR) çekileceği ifade edildi.

The Athletic'ten Tony Jones'un haberine göre NBA, Markkanen'in planlanan MR sürecine bağımsız doktorlar gönderecek ve sakatlığın doğruluğunu teyit edecek.

Markkanen, Eylül 2022'de Donovan Mitchell takası kapsamında Cleveland Cavaliers'tan Utah Jazz'e transfer edilmiş ve bu sezon takımındaki dördüncü yılını geçiriyor.

2.16 metre boyundaki forvet, bu sezon 42 maçta kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaşarak 26.7 sayı üretti. Markkanen, %47.7 saha içi isabet oranı yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden de %35.5 isabet oranı tutturdu.

Utah cephesi ön alanda halihazırda ciddi eksikler yaşıyor. Yeni transfer Jaren Jackson Jr., Walker Kessler ve Jusuf Nurkic sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Jazz ayrıca dördüncü sezonunu geçiren guard Vince Williams Jr.'ın da pazartesi günü Houston Rockets karşısında ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşadığını ve sezonu kapattığını duyurdu.

18 galibiyet - 40 mağlubiyetlik derecesi bulunan Utah, çarşamba günü oynanacak maçlar öncesinde ligde altıncı en kötü dereceye sahip durumda. Jazz'in 2026 yılı ilk tur draft hakkı ise ilk sekiz sıra korumalı (top-eight protected) olarak bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
