26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Okan Buruk: "Son 16'nın değerini bilelim"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı sonrası İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Şubat 2026 20:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Son 16'nın değerini bilelim'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'u eledikleri mücadelenin dönüşünde İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı, Avrupa'da yollarına devam etmelerinin Türk futbolu için taşıdığı anlama dikkat çekerken oyuncularına da övgüler yağdırdı.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Avrupa'da Son 16 turuna kalmalarının öneminin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Son 16'ya kalmamız Türk futbolu için çok değerli. Bunun değerini bilmemiz lazım. İnşallah yarın da güzel bir kuradan sonra rakibimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ROTA SÜPER LİG"

Şimdi lige odaklanacaklarını belirten Buruk, oyuncularının büyük bir iş başardığını belirterek, "Şimdi ligi düşüneceğiz. Ondan sonra Avrupa serüvenimiz tekrar başlayacak ama bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Bunun mutluluğunu da yaşamamız gerekiyor! Önemli işler başardı oyuncularım." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
