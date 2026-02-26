Juventus'a Osimhen için tazminat engeli!

Juventus, Galatasaray forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Victor Osimhen'e ilgisine devam ediyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Osimhen ile ilgileniyor ancak bu transfer tazminat maddesi nedeniyle mümkün görünmüyor.
Napoli, yaz transfer döneminde Galatasaray'a bonservisiyle gönderdiği Osimhen'in sözleşmesine İtalya'ya dönüşü konusunda iki yıl için tazminat maddesi koydu.
Napoli'nin Osimhen transferinde ilk yıl için belirlediği rakamın 70 milyon euro, ikinci yıl için 50 milyon euro olduğu yazıldı. Galatasaray, iki yıl içerisinde Osimhen'i İtalya'dan bir takıma satarsa söz konusu bedelleri Napoli'ye ödemesi gerekecek.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Victor Osimhen'in gelecek yaz Juventus'a transferi, Napoli Başkanı De Laurentiis'in anlaşmaya eklediği 'İtalya'ya transfer olursa Galatasaray 70 Milyon euro ceza öder.' maddesi nedeniyle mümkün değil." ifadelerine yer verildi.
OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA
Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, Juventus için, "Juventus, dünya futbol tarihinin en büyük takımlarından bir tanesi. Çok yüksek seviyede futbol oynadım. Birçok önemli oyuncuyla oynadım. Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim. Benim olduğum yer önemli. İtalya'ya gelmek mümkün olursa burada oynamaktan mutluluk duyarım. Kendimi ilişkilendirebileceğim kulüplerden bir tanesi Juventus. Parçası olduğum kulübü seviyorum. Galatasaray'a kalpten bağlıyım. Gelecekte ne olur bilinmez. Herkes Juventus'ta oynamak ister." demişti.
