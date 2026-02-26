26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Juventus'a Osimhen için tazminat engeli!

Juventus, Galatasaray'dan Victor Osimhen'i çok istiyor ancak Galatasaray ve Napoli arasında yapılan anlaşmadaki tazminat maddesine göre bu transfer mümkün görünmüyor.

calendar 26 Şubat 2026 15:22
26 Şubat 2026 15:22
Juventus'a Osimhen için tazminat engeli!
Juventus, Galatasaray forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Victor Osimhen'e ilgisine devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Osimhen ile ilgileniyor ancak bu transfer tazminat maddesi nedeniyle mümkün görünmüyor.

Napoli, yaz transfer döneminde Galatasaray'a bonservisiyle gönderdiği Osimhen'in sözleşmesine İtalya'ya dönüşü konusunda iki yıl için tazminat maddesi koydu.

Napoli'nin Osimhen transferinde ilk yıl için belirlediği rakamın 70 milyon euro, ikinci yıl için 50 milyon euro olduğu yazıldı. Galatasaray, iki yıl içerisinde Osimhen'i İtalya'dan bir takıma satarsa söz konusu bedelleri Napoli'ye ödemesi gerekecek.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Victor Osimhen'in gelecek yaz Juventus'a transferi, Napoli Başkanı De Laurentiis'in anlaşmaya eklediği 'İtalya'ya transfer olursa Galatasaray 70 Milyon euro ceza öder.' maddesi nedeniyle mümkün değil." ifadelerine yer verildi.





OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA

Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, Juventus için, "Juventus, dünya futbol tarihinin en büyük takımlarından bir tanesi. Çok yüksek seviyede futbol oynadım. Birçok önemli oyuncuyla oynadım. Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim. Benim olduğum yer önemli. İtalya'ya gelmek mümkün olursa burada oynamaktan mutluluk duyarım. Kendimi ilişkilendirebileceğim kulüplerden bir tanesi Juventus. Parçası olduğum kulübü seviyorum. Galatasaray'a kalpten bağlıyım. Gelecekte ne olur bilinmez. Herkes Juventus'ta oynamak ister." demişti.

Galatasaray forması altında altında bu sezon 24 maçta süre bulan 27 yaşındaki Osimhen,

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
