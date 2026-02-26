26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Harden, başparmak kırığı nedeniyle Bucks maçında forma giyemedi

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James Harden'ın sağ el başparmağında yer değiştirmemiş (non-displaced) kırık tespit edildiği ve bu nedenle takımının çarşamba günü Milwaukee Bucks'a 118-116 mağlup olduğu karşılaşmada forma giyemediği açıklandı.

calendar 26 Şubat 2026 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Harden, başparmak kırığı nedeniyle Bucks maçında forma giyemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James Harden'ın sağ el başparmağında yer değiştirmemiş (non-displaced) kırık tespit edildiği ve bu nedenle takımının çarşamba günü Milwaukee Bucks'a 118-116 mağlup olduğu karşılaşmada forma giyemediği açıklandı.

Harden'ın sakatlığı, salı günü New York Knicks karşısında alınan 109-94'lük galibiyet sırasında, şut atmadığı elinde meydana geldi. Yıldız oyuncunun tedavi ve değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilirken, Cavaliers kulübü oyuncunun durumuna ilişkin güncellemelerin "uygun görüldüğü zamanda" paylaşılacağını duyurdu.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Harden'ın ameliyat olması gerekmiyor. 36 yaşındaki tecrübeli guardın ilk etapta sakatlığına rağmen oynamayı planladığı da bildirildi.

Cavaliers, 4 Şubat'ta Los Angeles Clippers'tan kadrosuna kattığı Harden'dan bu süreçte önemli katkı aldı. Deneyimli oyuncu, Cleveland formasıyla çıktığı yedi maçta 18.9 sayı ve 8 asist ortalamaları yakaladı.

Harden'ın kadroda olduğu yedi maçın altısını kazanan Cleveland, çarşamba günkü yenilgiye rağmen 37 galibiyet - 23 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda dördüncü sıradaki yerini korudu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.