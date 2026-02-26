Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James Harden'ın sağ el başparmağında yer değiştirmemiş (non-displaced) kırık tespit edildiği ve bu nedenle takımının çarşamba günü Milwaukee Bucks'a 118-116 mağlup olduğu karşılaşmada forma giyemediği açıklandı.



Harden'ın sakatlığı, salı günü New York Knicks karşısında alınan 109-94'lük galibiyet sırasında, şut atmadığı elinde meydana geldi. Yıldız oyuncunun tedavi ve değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilirken, Cavaliers kulübü oyuncunun durumuna ilişkin güncellemelerin "uygun görüldüğü zamanda" paylaşılacağını duyurdu.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Harden'ın ameliyat olması gerekmiyor. 36 yaşındaki tecrübeli guardın ilk etapta sakatlığına rağmen oynamayı planladığı da bildirildi.



Cavaliers, 4 Şubat'ta Los Angeles Clippers'tan kadrosuna kattığı Harden'dan bu süreçte önemli katkı aldı. Deneyimli oyuncu, Cleveland formasıyla çıktığı yedi maçta 18.9 sayı ve 8 asist ortalamaları yakaladı.



Harden'ın kadroda olduğu yedi maçın altısını kazanan Cleveland, çarşamba günkü yenilgiye rağmen 37 galibiyet - 23 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda dördüncü sıradaki yerini korudu.



