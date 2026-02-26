Barış Alper Yılmaz: 'Kim gelirse gelsin, biz Galatasaray'ız!'

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Juventus'u eledikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz." dedi.
Golü ve performansı için sorulan soruyu yanıtlayan Barış Alper Yılmaz "Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"ÇOK İYİ OYNAMADIK AMA TURU GEÇTİK"
Mücadele sonrası karma alanda da açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, "Çok iyi oynamadık ama turu geçtik. Mutluyuz. Taraftarımıza da muazzam desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.
"BU KONUDA ÜZGÜNÜM"
Değerlendiremediği pozisyonlar için üzgün olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Çok çalışıyorum. Sürekli gelişmeye çalışıyorum. Değerlendiremediğim pozisyonlar oluyor. Bu konuda üzgünüm, takıma daha çok katkı sağlamak istiyordum." ifadelerini kullandı.
"PANİK OLDUK"
Juventus 3-0 öne geçtiğinde panik olduklarını söyleyen Barış Alper, "3-0 olduktan sonra biraz panik yaptık. Hocamızın da konuşması oldu bize. Onun konuşması da bize geçti." sözlerini sarf etti.
"3-0 GERİDEYKEN OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Daha büyük işler başaracaklarını ifade eden Barış, "3-0 gerideyken oynamak kolay değil. Motivasyonumuz düştü. Ama sonuçta turu geçtik. Önemli olan buydu. Daha büyük işler başaracağız." dedi.
"KİM GELİRSE GELSİN!"
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ile ilgili gelen soruya da cevap veren Barış Alper, "Son 16 turunda kim gelirse gelsin, biz Galatasaray'ız. Kimseden çekinmiyoruz. Kendi futbolumuzu oynadığımız zaman yenemeyeceğimiz takım yok." ifadelerini kullandı.
