MC Sistem Yurdum, Yenimahalle deplasmanında galip

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. hafta maçında MC Sistem Yurdum, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 33-32 mağlup etti.

 Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. hafta maçında MC Sistem Yurdum, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 33-32 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk yarısı, MC Sistem Yurdum'un 20-15 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devre daha etkili oynayan ev sahibi Yenimahalle Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen son bölümde bulduğu gollerle karşılaşmayı 33-32 kazanan MC Sistem Yurdum, puanını 8'e yükseltti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
