Kayserispor, Erlin Moe ile anlaştığını duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevi için 55 yaşındaki Erling Moe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Kötü gidişatın ardından teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, göreve Norveçli çalıştırıcı Moe'yi getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hoş geldin Erling Moe. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erling Moe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Daha önce Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Moe, Kayserispor'daki göreviyle Süper Lig'e geri dönmüş oldu.



Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 2015-2016 ile 2018-2025 yılları arasında Molde'yi çalıştırdı ve bu süreçte 4 kupa kazandı.



Sezona Markus Gisdol ile başlayan Kayserispor'da Moe, bu sezon görev yapan üçüncü teknik direktör oldu.



Kayserispor, ligde 23 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve 17. sırada yer aldı.



Moe'nin ilk sınavı ise düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada olacak. Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.



