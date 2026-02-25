25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Kayserispor, Erlin Moe ile anlaştığını duyurdu!

Kayserispor teknik direktörlük görevi için Erling Moe ile anlaştıklarını açıkladı.

Kayserispor, Erlin Moe ile anlaştığını duyurdu!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevi için 55 yaşındaki Erling Moe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kötü gidişatın ardından teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, göreve Norveçli çalıştırıcı Moe'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Erling Moe. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erling Moe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Daha önce Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Moe, Kayserispor'daki göreviyle Süper Lig'e geri dönmüş oldu.

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 2015-2016 ile 2018-2025 yılları arasında Molde'yi çalıştırdı ve bu süreçte 4 kupa kazandı.

Sezona Markus Gisdol ile başlayan Kayserispor'da Moe, bu sezon görev yapan üçüncü teknik direktör oldu.

Kayserispor, ligde 23 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve 17. sırada yer aldı.

Moe'nin ilk sınavı ise düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada olacak. Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
