25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Eyüpsporlu Ampem, Çin ekibi Şanghay Port'a transfer oldu

ikas Eyüpspor, Ganalı kanat oyuncusu Prince Ampem'in Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port'a transfer olduğunu açıkladı.

calendar 25 Şubat 2026 14:09
Haber: AA
Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Prince Ampem'in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port ile anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspor'da bu sezon 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı. Ampem, eflatun-sarılı formayla toplamda 87 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
