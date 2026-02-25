Gianluigi Buffon'dan Juventus'a Osimhen uyarısı!

Juventus - Galatasaray rövanşı öncesi siyah beyazlıların efsane kalecisic La Gazzetta'nın YouTube kanalındaki "La Tripletta" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





"BENİ ŞÜPHEYE DÜŞÜREN BİR ŞEY VAR"



Buffon'a "Geri dönüş ihtimaline inanıyor musun?" sorusu yöneltildi. Tecrübeli eldiven temkinli konuştu:



"Şöyle düşünüyorum, Juventus tam kadro olsaydı ve bu maça inanmak, kendini ortaya koymak için bir sebep olurdu. Çünkü bana göre iki ya da üç golle kazanabilirdi. Ancak Como yenilgisinden geliyorlar, kadro anlamında eksikler var. Bir de beni şüpheye düşüren başka bir nokta var…"



VICTOR OSIMHEN UYARISI



Buffon'un dikkat çektiği isim ise Galatasaray'ın yıldız golcüsü oldu:



"Galatasaray ilk maçta 5 gol attı. Ve Osimhen gol atmadı (gülerek). Er ya da geç… Zaten iki asist yaptı. Futbolda biraz inandığım nadir şeylerden biri de bu tür durumlar. İki maçtır gol atmayan böyle bir oyuncudan bahsediyoruz."



"BU JUVE, UMUYORUZ"



Juventus'un turu çevirebilmesi için en az dört gole ihtiyacı olduğunu söyleyen Buffon, sözlerini şöyle tamamladı:



"Juventus'un uzatmalara gidebilmesi için en az dört gol atması gerekiyor. Biz de tabii umuyoruz ve destekliyoruz, sonuçta bu Juve ve bir İtalyan takımı."







