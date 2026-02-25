25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Michele Di Gregorio'ya tehdit!

Juventus'un kalecisi Michele Di Gregorio, son dönemde alınan sonuçlarla birlikte sosyal medyadan gelen tepki ve tehditlerin ardından sosyal medyadaki yorum bölümünü kapattı.

calendar 25 Şubat 2026 18:54
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş karşılaşmasında Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta Michele Di Gregorio'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Son dönemde istediği sonuçları alamayan Juventus'ta performansıyla eleştirilen isimlerden biri olan İtalyan kaleci, sosyal medya hesabındaki yorumlar bölümünü kapattı.

AİLESİNE TEHDİT

İtalyan basını, 28 yaşındaki kalecinin, sosyal medyadan büyük tepki ve tehdit aldığını ve bu nedenle yorum bölümünü kapattığını duyurdu.

Michele Di Gregorio'nun özellikle ailesine olan tehditler nedeniyle sosyal medyada yorum bölümünü kapatmak zorunda kaldığı yazıldı.

SPALLETTI'DEN AÇIKLAMA

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi oyuncusuyla ilgili, "Konsantrasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Bazen performansımız düşebilir. Eleştirileri takım olarak üstleniyoruz. Antrenmanda da bunu görebilirsiniz. Takım ruhunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Kaleci, gol olmamasına gayret etmek zorunda ama bir takım gol yediği zaman işi oraya getiren başka hatalar da vardır. Bir önceki maçta zincirleme yaptığımız hatalarla golü yedik." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
