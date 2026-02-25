Michele Di Gregorio'ya tehdit!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş karşılaşmasında Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta Michele Di Gregorio'dan dikkat çeken bir hamle geldi.



Son dönemde istediği sonuçları alamayan Juventus'ta performansıyla eleştirilen isimlerden biri olan İtalyan kaleci, sosyal medya hesabındaki yorumlar bölümünü kapattı.



AİLESİNE TEHDİT



İtalyan basını, 28 yaşındaki kalecinin, sosyal medyadan büyük tepki ve tehdit aldığını ve bu nedenle yorum bölümünü kapattığını duyurdu.



Michele Di Gregorio'nun özellikle ailesine olan tehditler nedeniyle sosyal medyada yorum bölümünü kapatmak zorunda kaldığı yazıldı.



SPALLETTI'DEN AÇIKLAMA



Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi oyuncusuyla ilgili, "Konsantrasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Bazen performansımız düşebilir. Eleştirileri takım olarak üstleniyoruz. Antrenmanda da bunu görebilirsiniz. Takım ruhunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Kaleci, gol olmamasına gayret etmek zorunda ama bir takım gol yediği zaman işi oraya getiren başka hatalar da vardır. Bir önceki maçta zincirleme yaptığımız hatalarla golü yedik." dedi.



