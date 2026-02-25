Haber Tarihi: 25 Şubat 2026 18:35 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 18:35

PSG - Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | PSG - Monaco maçı canlı izle şifresiz

PSG - Monaco maçını ücretsiz Tabii Spor izle | PSG - Monaco maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan PSG - Monaco maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG - Monaco maçı canlı yayın izleme detayları

PSG - Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | PSG - Monaco maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta PSG ve Monaco karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. PSG - Monaco maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
PSG - MONACO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

PSG - Monaco maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

PSG - MONACO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PSG - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu PSG, Monaco ile karşı karşıya gelecek. PSG - Monaco maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Monaco maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Diğer Haberler

Vitor Pereira: 'F.Bahçe'yi biliyorum, savaşacaklar' Fenerbahçe Vitor Pereira: "F.Bahçe'yi biliyorum, savaşacaklar"
Elliot Anderson'dan Fenerbahçe itirafı! Fenerbahçe Elliot Anderson'dan Fenerbahçe itirafı!
PSG - Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | PSG - Monaco maçı canlı izle şifresiz Gündem PSG - Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | PSG - Monaco maçı canlı izle şifresiz
Manchester United, Nottingham Forest'tan iki yıldızı istiyor! Manchester United Manchester United, Nottingham Forest'tan iki yıldızı istiyor!
Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala: 'Burada çok mutluyum' Rizespor Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala: "Burada çok mutluyum"
UEFA'dan Prestianni için Benfica'nın itirazına ret! Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Prestianni için Benfica'nın itirazına ret!
Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi! Galatasaray Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi!
Galatasaray ve Beşiktaş devrede: Kim Min Jae! Galatasaray Galatasaray ve Beşiktaş devrede: Kim Min Jae!
Alanyaspor'dan hakem tepkisi! Corendon Alanyaspor Alanyaspor'dan hakem tepkisi!
Daha fazla göster
1
Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
3
Fenerbahçe, Galatasaray'dan resmen transfer etti!
4
Roland Sallai'nin babasından flaş transfer itirafı!
5
Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
6
Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma
7
600 milyon TL'lik 90 dakika: Juventus - Galatasaray

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.