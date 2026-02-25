Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Torino'daki kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı cephede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.





DEVLERİN GÖZÜ ÜÇ İSİMDE



Takvim'in haberine göre Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout ekibi, Juventus karşılaşmasını tribünden takip edecek. Özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'ın performanslarının yakından izleneceği öğrenildi.



PERFORMANSA DETAYLI ANALİZ



Dev kulüplerin temsilcilerinin, üç oyuncunun sahadaki performansını detaylı şekilde analiz edeceği ve memnun kalmaları halinde kulüplerine kapsamlı rapor sunacağı belirtiliyor. Söz konusu futbolcuların yalnızca bu maçta değil, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig'de ve Galatasaray'ın Avrupa'daki olası ilerleyişinde de takibe alınacağı ifade ediliyor.



SEZON SONU TEKLİF KAPIDA



Sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe bu isimler için resmi tekliflerin gelme ihtimalinin yüksek olduğu konuşulurken, ilk maçta alınan 5-2'lik galibiyette Gabriel Sara ile Barış Alper Yılmaz'ın ortaya koyduğu etkili performansın Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdığı vurgulanıyor.







