3 sezondur aynı senaryo

Fenerbahçe, son üç sezondur Avrupa'da mağlubiyet yaşadığı maçların ardından ligde bu aylarda puan kayıpları yaşıyor.
2023-24 sezonunda Olympiakos'a yenilen sarı-lacivertliler, dönüşünde ligde Sivasspor ile berabere kaldı. 2024-25'te Rangers mağlubiyetinin ardından ligde Samsunspor'u yenemedi.
Bu sezon da Nottingham Forest yenilgisinin ardından Kasımpaşa'ya puan verdi.
İÇERİDE DÖRDÜNCÜ KEZ
Sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez evinde puan kaybetti. Sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe'nin ardından Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Ligde yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe'nin 15 galibiyet ve 8 beraberliği var.
