25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Fenerbahçe, Galatasaray'dan resmen transfer etti!

Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılan 17 yaşındaki futbolcu Çağrı Hakan Balta'yı kadrosuna kattı. Çağrı Hakan Balta, Nottingham Forest maçı öncesi Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.

calendar 25 Şubat 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 11:31
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Galatasaray'dan resmen transfer etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, kadrosunu Galatasaray'dan ayrılan Çağrı Hakan Balta ile güçlendirdi.

Yeni transfer, Nottingham Forest maçı öncesinde Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan genç oyuncunun oldukça istekli olduğu gözlendi.

Fenerbahçe'de Çağrı Hakan Balta'nın kısa sürede takıma adapte edilmesi ve performansına göre maç kadrolarında değerlendirilmesi bekleniyor.

İŞTE TRANSFERİN BEDELİ

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a bu transfer için 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyecek.

U19 TAKIMINDA 21 MAÇ 6 GOL

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta süre bulan Çağrı Balta, 6 kez ağları havalandırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.