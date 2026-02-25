Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle üç maç kaçıran Oleksandr Zubkov, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ukraynalı oyuncunun, cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.
2025–2026 sezonunun ilk yarısında bordo-mavililerin en istikrarlı isimlerinden biri olan 29 yaşındaki futbolcu, 17 maçın tamamında forma giydi. Bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başlayan Zubkov, iki maçta ise sonradan oyuna dahil oldu.
İKİNCİ YARIYA HIZLI GİRİŞ
Sağ kanatta görev yapan deneyimli oyuncu, sezonun ilk yarısını 4 asistle tamamlayarak geçen sezonki asist sayısını yakaladı. Ancak gol yollarında beklenen katkıyı veremedi. Geçtiğimiz sezon 15 maçta 6 gol atan Zubkov, bu sezonun ilk yarısında 17 maçta 2 golde kaldı.
İkinci yarıya etkili bir başlangıç yapan Ukraynalı futbolcu, Kocaelispor karşısında asist yaptı, Kasımpaşa deplasmanında ise gol sevinci yaşadı. Ancak Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemedi.
TAKIMLA ÇALIŞTI
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Zubkov'un takımla birlikte çalışması teknik heyeti sevindirdi. Tekke'nin hücum hattındaki üretkenlikten memnun olduğu, ancak farklı isimlerden de skor katkısı beklediği öğrenildi. (Haber 61)
Trabzonspor'da Zubkov sevinci!
Trabzonspor'da üç maç kaçıran Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov takımla çalışmalara başladı.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle üç maç kaçıran Oleksandr Zubkov, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ukraynalı oyuncunun, cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
600 milyon TL'lik 90 dakika: Juventus - Galatasaray
-
9
Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
-
8
Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
-
7
Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı
-
6
Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!
-
5
Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
-
4
Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma
-
3
Fenerbahçe, Galatasaray'dan resmen transfer etti!
-
2
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
-
1
Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 14:03 Boksta hedef 2025'teki başarıları geçmek
- 14:01 Gardi'den Galatasaray için transfer itirafı!
- 13:53 Serdal Adalı, taraftarlarla iftarda buluştu
- 13:49 Muğlalı hokeyciler Avrupa'da tarih yazdı
- 13:18 Adem Yeşilyurt: "Fenerbahçe'de formaya aday olacağım"
- 13:15 Thierry Henry'den Bodo/Glimt'e övgü: "Önemli olan yürek"
- 13:08 Shane Larkin'den İbrahim Kutluay'a: "İsmimi tıklanma için kullanan bir soytarı"
- 13:02 ÇİMSA ÇBK Mersin'de hedef Avrupa'da yarı final
- 12:54 Levent Mercan: "Boşuna oraya gitmek istemiyoruz"
- 12:43 Domenico Tedesco: "Biz daha ölmedik"
- 12:40 Samsunspor, Avrupa kupalarında 20. kez sahaya çıkacak
- 12:34 Vince Williams Jr. sezonu kapattı: ACL yırtığı
- 12:34 Sheadon Sharpe en az 4-6 hafta daha yok
- 12:32 Anfernee Simons'ın sol bileğindeki eski kırık yeniden nüksetti
- 12:30 Dejounte Murray parkelere döndü: "Açım... çok açım"
- 12:29 Trae Young, takasının ardından ilk kez Atlanta'ya döndü
- 12:28 Trabzonspor'da Zubkov sevinci!
- 12:28 Fenerbahçe, Avrupa'da 300. maçına çıkacak
- 12:20 Dusan Alimpijevic: "Türkiye kağıt üstünde bize karşı favori"
- 12:15 Bir ilk: CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e 4 Türk takımı
- 11:27 Fenerbahçe, Galatasaray'dan resmen transfer etti!
- 11:20 600 milyon TL'lik 90 dakika: Juventus - Galatasaray
- 11:16 Tedesco çözüm arıyor!
- 11:16 Beşiktaş'ta sol bek operasyonu: Souffian El Karouani
- 11:07 Fenerbahçe'yi yıkan uzamalar
- 11:02 FIFA'dan bir Süper Lig kulübüne daha transfer cezası!
- 10:55 Fenerbahçe değil "Revirbahçe"
- 10:42 Sadettin Saran: "Savaşarak şampiyon olacağız!"
- 10:36 Galatasaray'da '2000' ruhu geri döndü!
- 10:33 Galatasaray'da Juventus maçı öncesi sarı alarm!
- 10:31 Fenerbahçe uzatmalarda 6 puan kaybetti!
- 10:12 NBA'de Lakers sahasında Magic'e 110-109 yenildi
- 10:03 Fenerbahçe derbide tam kadro olacak
- 09:55 Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma
- 09:47 Beşiktaş'ta mutlu son: Altay Bayındır
- 09:43 Küçük kasaba takımı, Avrupa devlerini yıkıyor!
- 09:38 3 sezondur aynı senaryo
- 09:31 Asensio kariyer rekoru kırdı
- 09:26 Rövanşta kale Tarık'a emanet
- 09:19 Beşiktaş'ta Ndidi'den büyük karakter!
- 08:55 Tedesco stoper ikilisine karar verdi
- 08:45 Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den nefes kesen performans!
- 08:40 Fenerbahçe Kadıköy'de sevinemiyor
- 08:37 Beşiktaş'ta milli ara hesabı!
- 08:28 Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
- 08:27 Fenerbahçe'nin gol umudu Kerem
- 08:18 Beşiktaş'ta 'sekiz puanlık' keşke!
- 08:00 Beşiktaş sahada da kasada da kazandı!
- 07:51 Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh
- 02:26 Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında
- 02:17 Fenerbahçe Beko, evinde Partizan'la karşılaşacak
- 02:07 Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:25 Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
- 01:00 Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
- 00:58 Leverkusen, son 16 turunda!
- 00:41 Hull City 3 maç sonra galip
- 23:30 Alara Atmaca'dan bronz madalya
- 22:55 İbrahim Turgut: ''Rizespor bizim tutkumuz''
- 22:54 Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
- 22:42 Zerenspor set vermeden kazanmasını bildi
Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
Leverkusen, son 16 turunda!
Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''
Antoine Griezmann, MLS yolcusu!
Laporte'den Messi açıklaması!
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması
Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti
Diego Simeone, 15 yılın ardından Atletico Madrid'e veda ediyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|13