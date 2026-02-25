25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Trabzonspor'da Zubkov sevinci!

Trabzonspor'da üç maç kaçıran Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle üç maç kaçıran Oleksandr Zubkov, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ukraynalı oyuncunun, cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor. 

2025–2026 sezonunun ilk yarısında bordo-mavililerin en istikrarlı isimlerinden biri olan 29 yaşındaki futbolcu, 17 maçın tamamında forma giydi. Bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başlayan Zubkov, iki maçta ise sonradan oyuna dahil oldu. 

İKİNCİ YARIYA HIZLI GİRİŞ

Sağ kanatta görev yapan deneyimli oyuncu, sezonun ilk yarısını 4 asistle tamamlayarak geçen sezonki asist sayısını yakaladı. Ancak gol yollarında beklenen katkıyı veremedi. Geçtiğimiz sezon 15 maçta 6 gol atan Zubkov, bu sezonun ilk yarısında 17 maçta 2 golde kaldı.

İkinci yarıya etkili bir başlangıç yapan Ukraynalı futbolcu, Kocaelispor karşısında asist yaptı, Kasımpaşa deplasmanında ise gol sevinci yaşadı. Ancak Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemedi.

TAKIMLA ÇALIŞTI 

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Zubkov'un takımla birlikte çalışması teknik heyeti sevindirdi. Tekke'nin hücum hattındaki üretkenlikten memnun olduğu, ancak farklı isimlerden de skor katkısı beklediği öğrenildi. (Haber 61)



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
