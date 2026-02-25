Trabzonspor'da Zubkov sevinci!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle üç maç kaçıran Oleksandr Zubkov, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ukraynalı oyuncunun, cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.



2025–2026 sezonunun ilk yarısında bordo-mavililerin en istikrarlı isimlerinden biri olan 29 yaşındaki futbolcu, 17 maçın tamamında forma giydi. Bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başlayan Zubkov, iki maçta ise sonradan oyuna dahil oldu.



İKİNCİ YARIYA HIZLI GİRİŞ



Sağ kanatta görev yapan deneyimli oyuncu, sezonun ilk yarısını 4 asistle tamamlayarak geçen sezonki asist sayısını yakaladı. Ancak gol yollarında beklenen katkıyı veremedi. Geçtiğimiz sezon 15 maçta 6 gol atan Zubkov, bu sezonun ilk yarısında 17 maçta 2 golde kaldı.



İkinci yarıya etkili bir başlangıç yapan Ukraynalı futbolcu, Kocaelispor karşısında asist yaptı, Kasımpaşa deplasmanında ise gol sevinci yaşadı. Ancak Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemedi.



TAKIMLA ÇALIŞTI



Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Zubkov'un takımla birlikte çalışması teknik heyeti sevindirdi. Tekke'nin hücum hattındaki üretkenlikten memnun olduğu, ancak farklı isimlerden de skor katkısı beklediği öğrenildi. (Haber 61)







