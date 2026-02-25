Juventus efsanesinden Galatasaray rövanşı için olay sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta 5-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Juventus'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, üç farklı avantajla Allianz Stadyumu'na çıkarken, tur kapısını büyük ölçüde aralamış durumda.
Karşılaşma öncesi Juventus'un efsane isimlerinden Claudio Marchisio, La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marchisio, tur ihtimalinin zor olduğunu kabul ederken, Osimhen sözleriyle de transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.
"ÜÇ FARKTAN DÖNMEK ZOR"
Juventus'un tur şansına değinen Marchisio, şu ifadeleri kullandı:
"Ben asla hiçbir şeye bahis oynamam, arkadaşlarla pizza yemeye bile. Üç farktan geri dönmek ve hiç gol yememek zor olacak. Özellikle Spalletti'nin takımı zor bir dönemden geçerken. Ancak Juventus buna inanmalı, bu Şampiyonlar Ligi."
"BELİRLEYİCİ OLAN JUVE'NİN RUHU"
Taraftar desteğinin önemine vurgu yapılmasına rağmen asıl sorumluluğun takımda olduğunu söyleyen Marchisio, teknik direktör Luciano Spalletti'ye de göndermede bulundu:
"Taraftarların oyuncuları desteklemesini her zaman beklersiniz ama bu kez doğru atmosferi yaratacak olan takım olmalı. Bu Şampiyonlar Ligi gecesinde Juve'nin ruhu, derinliği ve karakteri yeniden bulunmalı. Bu, eleme turuna kalmaktan bile önemli."
Como mağlubiyeti ve İstanbul'daki ikinci yarı performansını eleştiren Marchisio, sorunun zihniyet olduğunu vurguladı:
"Siyah-beyaz formayı giymek için gerekli temel nitelikler eksikti: kişilik ve kavrama yeteneği. 'Uyanın, sezonu riske atıyoruz' diye bağıran kimseyi duymadım. Bu bir zihniyet meselesi."
"ROMA MAÇI DÜŞÜNÜLÜR MÜ? BİRAZ EVET..."
Juventus'un ligde dördüncülük yarışı verdiğini hatırlatan Marchisio, Galatasaray rövanşı ile hafta sonu oynanacak Roma maçının mental etkisine dair soruya da yanıt verdi:
"Biraz evet, özellikle Como'ya yenildikten sonra. Dördüncü sıra yarışı heyecan verici olacak. Şu anda Roma favori ama Juventus ile oynayacaklar. Her şey olabilir."
"TEK KİŞİ: KENAN YILDIZ"
Juventus'un 2019'da Atletico Madrid'e karşı yaptığı tarihi geri dönüş hatırlatılınca, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda kime güvenileceği sorulan Marchisio'nun yanıtı net oldu:
"Galatasaray'ı ve elemeyi tersine çevirebilecek tek kişi Kenan Yıldız. Kenan, Juventus'un yüzde 50'sine bedel. Rakipler de bunu anladı ve onu daha fazla adamla marke ediyor. McKennie'nin katkıları da çok değerli olacak."
OSIMHEN SÖZLERİ TRANSFERİ ATEŞLEDİ
Marchisio'ya Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Juventus'a transfer ihtimali de soruldu. İtalyan efsane, Nijeryalı golcüye övgüler yağdırdı:
"Kesinlikle fark yaratırdı. Galatasaray'da hayranlıkla izlediğimiz Osimhen, Türkiye'ye kış tatili için gelen bir forvetten çok daha fazlası. İlk maçta Juventus'un gol önünde sık sık eksikliğini hissettiği çılgın bir hırs gösterdi. Osimhen, Juve'de fark yaratırdı."
Juventus efsanesinden Galatasaray rövanşı için olay sözler!
2008-2018 yılları arasında Serie A'da Juventus formasını terleten ve kulübün efsane isimlerinden biri haline gelen İtalyan orta saha Claudio Marchisio, 5-2'lik Galatasaray-Juventus maçının rövanşı öncesi konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta 5-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Juventus'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, üç farklı avantajla Allianz Stadyumu'na çıkarken, tur kapısını büyük ölçüde aralamış durumda.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
FIFA'dan bir Süper Lig kulübüne daha transfer cezası!
-
9
Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
-
8
Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh
-
7
Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!
-
6
600 milyon TL'lik 90 dakika: Juventus - Galatasaray
-
5
Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
-
4
Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma
-
3
Fenerbahçe, Galatasaray'dan resmen transfer etti!
-
2
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
-
1
Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 15:22 Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar: "Teknik heyetimize güvenimiz tam"
- 15:18 Göztepe yeni bir sayfa açacak
- 15:09 Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 9 eksik
- 15:07 TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti
- 14:58 Roland Sallai'nin babasından flaş transfer itirafı!
- 14:51 12 maç, 4 kırmızı kart ve veda: Caner Erkin
- 14:50 Skriniar'dan söz: "Çok daha erken döneceğim!"
- 14:50 Abdullah Kavukcu'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
- 14:37 Kayserispor, Erlin Moe ile anlaştığını duyurdu!
- 14:10 Juventus efsanesinden Galatasaray rövanşı için olay sözler!
- 14:09 Eyüpsporlu Ampem, Çin ekibi Şanghay Port'a transfer oldu
- 14:03 Boksta hedef 2025'teki başarıları geçmek
- 14:01 Gardi'den Galatasaray için transfer itirafı!
- 13:53 Serdal Adalı, taraftarlarla iftarda buluştu
- 13:49 Muğlalı hokeyciler Avrupa'da tarih yazdı
- 13:18 Adem Yeşilyurt: "Fenerbahçe'de formaya aday olacağım"
- 13:15 Thierry Henry'den Bodo/Glimt'e övgü: "Önemli olan yürek"
- 13:08 Shane Larkin'den İbrahim Kutluay'a: "İsmimi tıklanma için kullanan bir soytarı"
- 13:02 ÇİMSA ÇBK Mersin'de hedef Avrupa'da yarı final
- 12:54 Levent Mercan: "Boşuna oraya gitmek istemiyoruz"
- 12:43 Domenico Tedesco: "Biz daha ölmedik"
- 12:40 Samsunspor, Avrupa kupalarında 20. kez sahaya çıkacak
- 12:34 Vince Williams Jr. sezonu kapattı: ACL yırtığı
- 12:34 Sheadon Sharpe en az 4-6 hafta daha yok
- 12:32 Anfernee Simons'ın sol bileğindeki eski kırık yeniden nüksetti
- 12:30 Dejounte Murray parkelere döndü: "Açım... çok açım"
- 12:29 Trae Young, takasının ardından ilk kez Atlanta'ya döndü
- 12:28 Trabzonspor'da Zubkov sevinci!
- 12:28 Fenerbahçe, Avrupa'da 300. maçına çıkacak
- 12:20 Dusan Alimpijevic: "Türkiye kağıt üstünde bize karşı favori"
- 12:15 Bir ilk: CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e 4 Türk takımı
- 11:27 Fenerbahçe, Galatasaray'dan resmen transfer etti!
- 11:20 600 milyon TL'lik 90 dakika: Juventus - Galatasaray
- 11:16 Tedesco çözüm arıyor!
- 11:16 Beşiktaş'ta sol bek operasyonu: Souffian El Karouani
- 11:07 Fenerbahçe'yi yıkan uzamalar
- 11:02 FIFA'dan bir Süper Lig kulübüne daha transfer cezası!
- 10:55 Fenerbahçe değil "Revirbahçe"
- 10:42 Sadettin Saran: "Savaşarak şampiyon olacağız!"
- 10:36 Galatasaray'da '2000' ruhu geri döndü!
- 10:33 Galatasaray'da Juventus maçı öncesi sarı alarm!
- 10:31 Fenerbahçe uzatmalarda 6 puan kaybetti!
- 10:12 NBA'de Lakers sahasında Magic'e 110-109 yenildi
- 10:03 Fenerbahçe derbide tam kadro olacak
- 09:55 Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma
- 09:47 Beşiktaş'ta mutlu son: Altay Bayındır
- 09:43 Küçük kasaba takımı, Avrupa devlerini yıkıyor!
- 09:38 3 sezondur aynı senaryo
- 09:31 Asensio kariyer rekoru kırdı
- 09:26 Rövanşta kale Tarık'a emanet
- 09:19 Beşiktaş'ta Ndidi'den büyük karakter!
- 08:55 Tedesco stoper ikilisine karar verdi
- 08:45 Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den nefes kesen performans!
- 08:40 Fenerbahçe Kadıköy'de sevinemiyor
- 08:37 Beşiktaş'ta milli ara hesabı!
- 08:28 Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
- 08:27 Fenerbahçe'nin gol umudu Kerem
- 08:18 Beşiktaş'ta 'sekiz puanlık' keşke!
- 08:00 Beşiktaş sahada da kasada da kazandı!
- 07:51 Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh
Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
Leverkusen, son 16 turunda!
Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''
Antoine Griezmann, MLS yolcusu!
Laporte'den Messi açıklaması!
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması
Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti
Diego Simeone, 15 yılın ardından Atletico Madrid'e veda ediyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|13