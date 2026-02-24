Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus'a konuk olacak. İtalya'ya 5-2'lik skor avantajıyla gidecek olan sarı-kırmızılılar, son 16'ya yükselme hedefinde.
Zorlu rövanş öncesinde İtalyan ekibinde kriz yaşanıyor. Spalletti'ye ilk maçta sakatlanan Bremer'den iyi haber gelmedi.
Brezilyalı stoper Bremer'in henüz istenen iyileşme seviyesine gelmediği ve Kenan Yıldız ile birlikte takımdan ayrı çalıştığı ortaya çıktı.
Her iki futbolcunun durumu, maç saatinde belli olacak.
Zorlu rövanş öncesinde İtalyan ekibinde kriz yaşanıyor. Spalletti'ye ilk maçta sakatlanan Bremer'den iyi haber gelmedi.
Brezilyalı stoper Bremer'in henüz istenen iyileşme seviyesine gelmediği ve Kenan Yıldız ile birlikte takımdan ayrı çalıştığı ortaya çıktı.
Her iki futbolcunun durumu, maç saatinde belli olacak.
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız ve Gleison Bremer takımdan ayrı çalıştı.pic.twitter.com/9XhT2QU5kE
— Sporxtv (@sporxtv) February 24, 2026