24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti

Juventus'a zorlu Galatasaray rövanş maçı öncesi ilk maçta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Gleison Bremer ile Kenan Yıldız'ın durumları maç saatinde belli olacak.

calendar 24 Şubat 2026 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 14:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus'a konuk olacak. İtalya'ya 5-2'lik skor avantajıyla gidecek olan sarı-kırmızılılar, son 16'ya yükselme hedefinde.

Zorlu rövanş öncesinde İtalyan ekibinde kriz yaşanıyor. Spalletti'ye ilk maçta sakatlanan Bremer'den iyi haber gelmedi.

Brezilyalı stoper Bremer'in henüz istenen iyileşme seviyesine gelmediği ve Kenan Yıldız ile birlikte takımdan ayrı çalıştığı ortaya çıktı.

Her iki futbolcunun durumu, maç saatinde belli olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.