Sergen Yalçın rüzgarı; yenilgi nedir bilmiyor!

Beşiktaş, sezona kötü bir giriş yapıp erken havlu atsa da Sergen Yalçın yönetiminde son aylarda toparlandı. Siyah-beyazlılar ligde son 12 maçta yenilgi yüzü görmezken, tüm kulvarlarda 15 maçlık süreçte 9 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Sergen Yalçın rüzgarı; yenilgi nedir bilmiyor!
Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Konferans Ligi'ne veda ettikten sonra Norveçli hocayla yollarını ayırmıştı. Başkan Serdal Adalı tarafından 30 Ağustos'ta 2 yıllık sözleşmeyle göreve getirilen Sergen Yalçın ilk 3 ayda beklentilere yanıt veremedi.

Kartal bu kritik süreçte oynadığı 10 lig maçında 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk mücadelesinden çok erken koptu.

SON 12 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı takım son 4 aylık süreçte ise ibresini yukarıya çevirdi. Beşiktaş bu dönemde çıktığı 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi.

Son 15 resmi maçın bilançosu 9 galibiyet ve 6 beraberlik olarak gerçekleşti. Sergen Yalçın bu dönemde bir yandan oyundaki sorunları çözmeye çalıştı, diğer taraftan ise ara transferde takıma yapılacak takviyeler için adeta gecesini gündüzüne kattı. Oynanan futbol zamanla umut vermeye başlarken, ara transferde çok önemli isimler kadroya dahil edildi. Yeni oyuncuların başarılı performansı skorlara yansıdı ve Kartal yeniden uçuşa geçti. Göztepe karşısında oynanan futbol ve alınan 4-0'lık galibiyet geleceğe dair umutları yeşertti. Sergen Yalçın ve takıma duyulan güven de sezon başından bu yana en üst seviyeye yükseldi. 

