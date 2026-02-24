24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Okan Buruk: "Rehavete yer yok!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynanacak rövanş maçı öncesi futbolcuların rehavet konusunda uyardı.

24 Şubat 2026 10:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Rehavete yer yok!'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-2 kazanılan ilk Juventus maçının ardından oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Sarı-kırmızılıların, Juventus ile Torino'da oynayacağı rövanş öncesi deneyimli teknik adamın takım içi toplantıda net mesajlar verdiği öğrenildi.

"DİKKATLİ OLMAZSAK CEZAYI KESERLER!"

Buruk'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Rehavete yer yok. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"SAVUNMA DİSİPLİNİNE DİKKAT!"

Tecrübeli çalıştırıcının özellikle savunma disiplini ve takım yardımlaşması vurgusu yaptığı, oyuncularından ilk maçtaki ciddiyeti rövanşa da taşımalarını istediği aktarıldı.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI 23.00'TE

Galatasaray, Juventus ile 25 Şubat 2026 Çarşamba gecesi 23.00'te Allianz Stadyumu'nda karşılaşacak. Turu geçmesi halinde son 16'da Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
