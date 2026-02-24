Okan Buruk: 'Rehavete yer yok!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-2 kazanılan ilk Juventus maçının ardından oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
Sarı-kırmızılıların, Juventus ile Torino'da oynayacağı rövanş öncesi deneyimli teknik adamın takım içi toplantıda net mesajlar verdiği öğrenildi.
"DİKKATLİ OLMAZSAK CEZAYI KESERLER!"
Buruk'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Rehavete yer yok. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" ifadelerini kullandığı belirtildi.
"SAVUNMA DİSİPLİNİNE DİKKAT!"
Tecrübeli çalıştırıcının özellikle savunma disiplini ve takım yardımlaşması vurgusu yaptığı, oyuncularından ilk maçtaki ciddiyeti rövanşa da taşımalarını istediği aktarıldı.
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI 23.00'TE
Galatasaray, Juventus ile 25 Şubat 2026 Çarşamba gecesi 23.00'te Allianz Stadyumu'nda karşılaşacak. Turu geçmesi halinde son 16'da Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
