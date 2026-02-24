24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Dursun Özbek'ten tur için tarihi prim

Galatasaray Kulübü, Juventus turunun geçilmesi halinde futbolculara toplam 2 milyon Euro prim sözü verdi.

calendar 24 Şubat 2026 10:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten tur için tarihi prim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Juventus'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro playoff bonusu gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi.

RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.