Dursun Özbek'ten tur için tarihi prim

Juventus'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro playoff bonusu gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi.
RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi.
RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.