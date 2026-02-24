24 Şubat
Durant, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda oynamak istiyor

Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, milli takım kariyerini sonlandırmaya hazır değil.

calendar 24 Şubat 2026 11:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, milli takım kariyerini sonlandırmaya hazır değil.

37 yaşındaki süperstar, 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı forması giymek istediğini açıkladı.

Durant, ESPN'den Vincent Goodwill'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle oynamak istiyorum. Çok isterim ama performansımı üst seviyede tutmam gerekiyor. Sadece kıdemim olduğu için değil, sahada üretim yaparak takımın beni seçmesini istiyorum. Hâlâ takıma kazandırabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Bugün için konuşursak, evet, ismimi o şapkanın içine atarım."

Dört Olimpiyat altın madalyası bulunan Durant, iki yıl sonra Team USA kadrosunda yer alması halinde en yaşlı oyunculardan biri olabilir. Ancak 18. NBA sezonunu geçiren yıldız isim, performansıyla iddiasını sürdürüyor.

Bu sezon 52 maçta 26.1 sayı ortalamasıyla Houston'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan Durant, 50.6 saha içi, %40.4 üç sayı ve %88.1 serbest atış yüzdesiyle üçüncü 50-40-90 sezonuna oldukça yakın.

Ayrıca Stathead verilerine göre 30 yaş ve üzeri oyuncular arasında bu sezon 1.909 dakika ile en çok süre alan ikinci oyuncu konumunda.

Durant, Avrupa basketbolunun yükselişi ve ABD'nin üstünlüğüne yönelik eleştiriler hakkında da sert konuştu:

"ABD ile Avrupa basketbolu kıyaslaması üzerinden yapılan konuşmaları sevmiyorum. 'AAU basketbolu oyunu mahvediyor, Avrupalılar doğru yapıyor' gibi laflar duyuyorum. Bu büyük bir saçmalık. Satır aralarını okuyabiliyorum. Bu, Siyah Amerikalılara atılmış bir gönderme. Sporu biz kontrol ediyoruz ve bundan rahatsızlar. 'Fransa geliyor' diyorlar. Gerçekten mi? Onları yendik."

518 Olimpiyat sayısıyla ABD basketbol tarihinin en skorer erkek oyuncusu olan Durant, 2020 Tokyo Olimpiyatları finalinde Fransa'ya karşı attığı 29 sayıyla turnuvanın MVP'si seçilmişti.

2028'de kadroda yer alması halinde, dört maç daha oynaması Carmelo Anthony'nin Olimpiyatlarda ABD formasıyla çıktığı 31 maçlık rekora ulaşması için yeterli olacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.