24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor'un 3 maçlık seyircisiz oynama cezası 2 maça düşürüldü.

calendar 24 Şubat 2026 14:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü
Kulübün açıklamasında, TFF Tahkim Kurulu'nca daha önce verilen 3 resmi müsabakanın seyircisiz oynanması cezasının 2 maça indirildiği ve cezanın tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "1 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00'te 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak Mardin 1969 Spor-Adanaspor karşılaşmasında seyircisiz oynama kararı kaldırılmıştır. Taraftarımız tribündeki yerini alacaktır" ifadesine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
