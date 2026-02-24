24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Fenerbahçe'de büyük sakatlık krizi

Fenerbahçe'de trajik Kasımpaşa maçının ardından 4 futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu; toplamda ise sakat oyuncu sayısı 6'ya yükseldi.

calendar 24 Şubat 2026 13:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 14:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de büyük sakatlık krizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonrası sakatlık krizi baş gösterdi.

Mücadelede önce Çağlar, ardından Oosterwolde sakatlanarak ilk yarıda oyundan çıkmıştı. Talisca 90 dakikayı tamamlasa da maç sonunda sekerek soyunma odasına gitmişti. Ederson da yine maçın son anlarında sakatlanarak bir süre saha içinde tedavi görmüştü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü 2-3 hafta, Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes ve Anderson Talisca ise 3'er hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu 4 isim dışında Milan Skriniar'ın dönüşüne 4 hafta, Edson Alvarez'in geri dönüşüne 6 hafta daha olduğu bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe sakatlıklarla ilgili resmi açıklama da yaptı.

Açıklamada şu ibarelere yer verildi.

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir."

NE ZAMAN GERİ DÖNECEKLER?

Skriniar, Oosterwolde, Ederson, Talisca ve Çağlar'ın milli araya kadar oynanacak 6 maçta forma giymesi beklenmiyor. Edson Alvarez ise Beşiktaş maçına ya da Kayserispor maçına yetişecek.

Fenerbahçe'nin fikstürü

26 Şubat: Nottingham (D) - UEL
1 Mart: Antalyaspor (D)
4 Mart: Gaziantep FK (D) - ZTK
8 Mart: Samsunspor
15 Mart: Karagümrük (D)
19 Mart: Gaziantep FK
5 Nisan: Beşiktaş
12 Nisan: Kayserispor (D)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.