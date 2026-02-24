24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-052'
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-153'
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
0-050'
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-163'
24 Şubat
Hull City-Derby County
2-265'

Zerenspor set vermeden kazanmasını bildi

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Liginde Zerenspor, Alman rakibini 3-0 ile geçti.

calendar 24 Şubat 2026 22:42
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Alman kulübü Palmberg Schwerin'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent ekibi, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini sahasında da 3-0 mağlup ederek ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına girmeyi başardı.

Zeren Spor, çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı, Şampiyonlar Ligi kupasının son 2 yıldaki sahibi Imoco Volley ile karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Predrag Balandzic (Sırbistan)

Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Aleksic (Özlem Alkan, Ceren Önal, Saliha Şahin)

Palmberg Schwerin: Kohn, Kok, Gerritsen, Kirchhoff, Hölzig, Ten Brinke (Reesink, Jaksetic, Artyshuk, Grozer, Van Clewe, Vos)

Setler: 25-16, 25-18, 25-14

Süre: 69 dakika

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
