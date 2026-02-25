24 Şubat
Kayserispor'da Djalovic gitti, Moe geldi

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-Kırmızılı kulüp, teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından Norveçli Erling Moe ile prensipte anlaştı.

calendar 24 Şubat 2026 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 01:19
Fotoğraf: X.com
Kayserispor'da Djalovic gitti, Moe geldi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve geldikten sonra ligde istediği sonuçları alamayan ve eleştirilerin hedefinden olan Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Radomir Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tutturdu.

ERLING MOE İLE ANLAŞMA

Öte yandan Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından Norveçli Erling Moe ile prensipte anlaştı.

MOE KENTE GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, prensip anlaşmasına vardığı Norveçli çalıştırıcı Moe'yi kente getirdi.

Moe, Kulüp Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Teknik Sorumlu Muhammed Türkmen ve taraftarlar tarafından Kayseri Havalimanı'nda karşılandı.

Norveç ekibi Molde'de uzun yıllar yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalışan Moe, son olarak Beşiktaş'ın önceki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Moe için bugün RHG Enertürk Enerji Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.




MOE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Norveç basınına konuşan 55 yaşındaki teknik adam, takım ismi vermeden yaptığı açıklamada "Bir kulüple anlaşmaya varıp varamayacağımı görmek için Türkiye'ye doğru yolda olduğumu doğrulayabilirim. Henüz net değil ve bugün hiçbir şey belli olmayabilir. Ancak işler yoluna girerse yarın netleşebilir." ifadelerini kullanmıştı.

