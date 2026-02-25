24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-0
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-2
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
1-2
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-1
24 Şubat
Hull City-Derby County
4-2

Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 3-1'in rövanşında Inter'i 2-1 yenen Bodo/Glimt, son 16 turuna yükseldi

calendar 25 Şubat 2026 01:25 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 01:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter, Bodo/Glimt'i konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Bodo'nun gollerini 58. dakikada Jens Petter Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen kaydetti. Inter'in tek golü ise 76. dakikada Alessandro Bastoni'den geldi.


İlk maçta Inter'i 3-1 yenen Bodo, bu sonuçla birlikte toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Bodo/Glimt, son 16 turunda Manchester City ya da Sporting ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
