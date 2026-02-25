📽️Akanji'den çok büyük hata! Bodo/Glimt, Milano'da tura çok yakın! pic.twitter.com/2BBU7idsLF



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter, Bodo/Glimt'i konuk etti.Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Bodo'nun gollerini 58. dakikadave 72. dakikadakaydetti. Inter'in tek golü ise 76. dakikada'den geldi.İlk maçta Inter'i 3-1 yenen Bodo, bu sonuçla birlikte toplamda 5-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Bodo/Glimt, son 16 turunda Manchester City ya da Sporting ile karşı karşıya gelecek.Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.