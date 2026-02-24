Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe müsabakasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.