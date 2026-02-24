24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Trabzonspor'a Folcarelli'den kötü haber

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

calendar 24 Şubat 2026 15:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Folcarelli'den kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncu Folcarelli hakkında kötü haber geldi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

NE KADAR UZAK KALACAK?

Edinilen bilgilere göre Folcarelli'nin Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un sahasında Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında 3 Mart'ta İstanbul deplasmanında Başakşehir ile oynanacak mücadelede de görev almasının düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

Folcarelli'nin iyileşme sürecinin iyi gitmesi durumunda 4 hafta, ortalam süreçte gitmesi halinde ise 6 hafta içerisinde geri dönmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.