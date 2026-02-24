24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Göztepe'nin yeni hücumcularından ses yok

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği hücum oyuncuları şu ana kadar takıma katkı sağlayamadı.

calendar 24 Şubat 2026 11:07
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'nin yeni hücumcularından ses yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 yenilip 5'inci sıraya gerileyen Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği hücum oyuncuları şu ana kadar takıma katkı sağlayamadı.

Sarı-kırmızılılar Brezilyalı golcüler Guilherme Luiz ve Jeferson'un (Jeh) yanı sıra ofansif orta saha oyuncuları Alexis Antunes ile Filip Krastev'i renklerine bağlarken, 4 oyuncu da ne gol atabildi ne asist yapabildi.

İzmir temsilcisi ara dönemde ilk olarak İsviçreli orta saha Antunes'le sözleşme imzaladı. İsviçre'nin Servette takımından transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu gelir gelmez sakatlık yaşadı. Yaklaşık 4 hafta takımdan uzak kalan Antunes son iki maçta görev aldı. İç sahada 0-0 sona eren Kayserispor müsabakasında 56'ncı dakikada oyuna giren Antunes, Beşiktaş deplasmanında da 58'inci dakikada oyuna dahil oldu. Toplam 68 dakika sahada kalan İsviçreli skor üretemedi.

BREZİLYALILAR SUSKUN

Göztepe'nin Brezilya Serie A ekibi Ceara takımından getirdiği forvet Luiz ikisi ilk 11 olmak üzere 6 maça çıktı. Toplam 154 dakika oynayan 20 yaşındaki futbolcu da gol katkısı koyamadı. Sarı-kırmızılıların diğer Brezilyalı forveti Jeferson (Jeh) ise Seri C takımı Ponte Preta'dan geldi. 24 yaşındaki Jeferson 5 maçta 108 dakika görev alıp hiç ilk 11'de sahaya çıkmadı. Jeferson, önceki hafta Kayserispor maçında sakatlığından dolayı oynayamadı.

KRASTEV ÜRETEMEDİ

Beşiktaş'a 5+1 milyon Euro'ya satılıp son maçta eski takımı Göztepe'ye gol atan Beninli on numara Junior Olaitan'ın yerine alınan Filip Krastev de şu ana kadar kendini gösteremedi. Belçika ekibi Lommel'den satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralanan 24 yaşındaki Bulgar orta saha 3 karşılaşmaya çıktı. Sahada 126 dakika kalan Krastev de üretken bir görüntü ortaya koyamadı. Krastev, Levski Sofya'da şimdiki teknik direktör Stanimir Stoilov'la beraber çalıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.