ABD Erkek Basketbol Milli Takımı'nın 2028 Los Angeles Olimpiyatları kadrosu şekillenmeye başlarken, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin de yeniden Team USA forması giymek istediği bildirildi.



Marc J. Spears'ın "NBA Today" programındaki açıklamasına göre Curry, 2028 Olimpiyatları'nda yer alma fikrine sıcak bakıyor.



Spears şu ifadeleri kullandı:



"Stephen Curry ikinci Olimpiyat deneyimini yaşamak istiyor. O dönem 40 yaşında olacak. Ama o bir şutör. Hem de tarihin en iyi şutörü. Böyle bir oyuncuyu neden kadronuzda istemeyesiniz? Şunu söyleyeyim: Curry bu ihtimali tamamen kapatmış değil."



Curry, 2024 Olimpiyatları finalinde Fransa karşısındaki performansıyla milli takımın en kritik isimlerinden biri olmuştu.



40 yaşına yaklaşacak olsa da elit şutör kimliği ve maç kazandıran performanslarıyla Curry'nin 2028 kadrosunda yer alması sürpriz olarak değerlendirilmiyor.



