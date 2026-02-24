24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Galatasaray'da herkes İtalya'ya konsantre

Kariyerinin bir dönemini İtalya'da geçiren çok sayıda isme sahip olan Galatasaray'da Juventus maçı öncesi konsantrasyon üst seviyede...

calendar 24 Şubat 2026 12:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da herkes İtalya'ya konsantre
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyaspor yenilgisini unutan Galatasaray, izin yapmadan Juventus hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik galibiyetin avantajıyla oynayacağı rövanşı düşünüyor. Takımdaki oyuncuların çoğu, İtalya'da sahaya çıkacağı için ekstra konsantre oldu.

Başta İcardi olmak üzere Osimhen, Lemina, Torreira ve Singo kariyerlerinin önemli bölümünü Serie A'da geçirdi. Noa Lang devre arasında Napoli'den geldi. Barış Alper, Sallai ve Boey'i İtalyan kulüpleri takip ediyor.

Juventus karşısında piyasa yapma fırsatına sahip olan Galatasaraylı oyuncular, birbirlerini motive ediyor.

Futbolculuğu döneminde İtalya deneyimi yaşayan teknik direktör Okan Buruk da Çizme kulüplerinin listesinde yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
