YKS 2026 NE ZAMAN? Tarih duyuruldu.. ÖSYM sınav takviminde YKS 2026 başvuru ve sınav tarihini açıkladı

YKS 2026 Üniversite Sınavı ne zaman? sorusu önümüzdeki yıl YKS sınavına girecek öğrenciler tarafından merak içerisinde araştırılıyordu. ÖSYM, YKS 2026 sınav tarihi detaylarını duyurdu. Peki, TYT - AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan YKS ne zaman ve sınav başvuru tarihi hangi tarihte? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026'te başlayacak ve 02 Mart 2026'da sona erecek.

Sınavın sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.