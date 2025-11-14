-
YKS 2026 NE ZAMAN? Tarih duyuruldu.. ÖSYM sınav takviminde YKS 2026 başvuru ve sınav tarihini açıkladı
Haber Tarihi: 14 Kasım 2025 10:25 -
Güncelleme Tarihi:
14 Kasım 2025 10:25
YKS 2026 Üniversite Sınav tarihi ÖSYM tarafından 2026 Sınav Takvimi'nin açıklanmasının ardından belli oldu. Böylelikle üniversite sınavına girecek adayların merak ettiği YKS ile ilgili başvuru ve sonuç tarihi de belli olmuş oldu. ÖSYM, YKS 2026 başvuru, sınav ve sonuç tarihi ile ilgili ilk detaylara listede yer verdi. Peki, üniversite sınavı 2026 YKS sınav tarihi ve başvuruları ne zaman? İşte YKS sınav, başvuru ve sonuç tarihi...
YKS 2026 Üniversite Sınavı ne zaman? sorusu önümüzdeki yıl YKS sınavına girecek öğrenciler tarafından merak içerisinde araştırılıyordu. ÖSYM, YKS 2026 sınav tarihi detaylarını duyurdu. Peki, TYT - AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan YKS ne zaman ve sınav başvuru tarihi hangi tarihte? İşte merak edilen sorunun cevabı...
YKS 2026 NE ZAMAN YAPIALCAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını açıkladı.
YKS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026'te başlayacak ve 02 Mart 2026'da sona erecek.
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
