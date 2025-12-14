Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Norveçli golcü için temaslarını sürdürdüğü, hem kulübü Atletico Madrid hem de oyuncu cephesinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.





ATLETICO MADRID'IN BONSERVİS TALEBİ



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Atletico Madrid, Alexander Sörloth için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Norveçli futbolcunun Fenerbahçe'den çift haneli bir maaş istediği, bu rakamın beklentilerin üzerinde olduğu ancak sarı-lacivertli yönetimin buna rağmen süreci tamamen sonlandırmadığı aktarıldı.



TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin, oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı ve şartlarını ilettiği kaydedildi. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakmayan Sörloth'un bu kez sarı-lacivertlileri reddetmediği ve transfere açık olduğu ifade edildi.

Sörloth, Trabzonspor formasıyla 2019-2020 sezonunda attığı 24 golle Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.





PERFORMANSI



Bu sezon Atletico Madrid forması ile 21 maça çıkan Norveçli santrfor, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.







