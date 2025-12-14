14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-087'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-044'
14 Aralık
Lens-Nice
1-044'
14 Aralık
Auxerre-Lille
0-144'
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
0-028'
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
1-029'
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1DA
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi!

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in 35 milyon euro talep ettiği Alexander Sörloth için temaslarını sürdürürken Norveçli golcünün transfere bu kez sıcak baktığı belirtildi.

14 Aralık 2025 18:29
Fotoğraf: X.com


Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Norveçli golcü için temaslarını sürdürdüğü, hem kulübü Atletico Madrid hem de oyuncu cephesinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

ATLETICO MADRID'IN BONSERVİS TALEBİ 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Atletico Madrid, Alexander Sörloth için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Norveçli futbolcunun Fenerbahçe'den çift haneli bir maaş istediği, bu rakamın beklentilerin üzerinde olduğu ancak sarı-lacivertli yönetimin buna rağmen süreci tamamen sonlandırmadığı aktarıldı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR



Fenerbahçe'nin, oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı ve şartlarını ilettiği kaydedildi. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakmayan Sörloth'un bu kez sarı-lacivertlileri reddetmediği ve transfere açık olduğu ifade edildi.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Sörloth, Trabzonspor formasıyla 2019-2020 sezonunda attığı 24 golle Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid forması ile 21 maça çıkan Norveçli santrfor, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
