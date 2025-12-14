14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-177'
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
2-374'
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
1-278'
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-09'
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Esenler Erokspor, Mersinspor deplasmanında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Esenler Erokspor, Mersinspor'u deplasmanda 88-83 mağlup etti.

calendar 14 Aralık 2025 20:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor, Mersinspor deplasmanında hata yapmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Esenler Erokspor, Mersinspor'u deplasmanda 88-83 yendi.

Salon: Servet Tazegül 

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

Mersin Spor: OIaseni 7, Cowan 8, Cruz 7, Efe Ergi Tırpancı 2, White 7, Cobbs 20, Kartal Özmızrak, March 16, Leon Apaydın 3, Koray Çekici 4, Chassang 9

Esenler Erokspor: Pangos 12, Simmons 12, Cornelie 14, Egehan Arna 15, Love 14, Crawford 15, Erten Gazi 2, Galloway 2, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu 2

1. Periyot: 21-28

Devre: 45-44

3. Periyot: 63-73

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 4 2 29 16 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 8 4 4 29 21 28
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 17 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 21 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.