Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nefesleri kesti!

Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maç, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

calendar 14 Aralık 2025 22:02 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 22:24
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nefesleri kesti!
Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. 

Papara Park'ta oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı. 

Beşiktaş'ın ilk golünü 18. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Vaclav Cerny, 22. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. 25. dakikada ise Trabzonspor'da Ernest Muçi, skoru 2-1'e getiren golü attı. Beşiktaş'ta Vaclav Cerny 31. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı yeniden 2'ye yükseltti. 

Mücadelenin 38. dakikasında El Bilal Toure kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

İlk yarı, Siyah-Beyazlılar'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, 63. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. 

Karşılaşmanın 84. dakikasında ise Oleksandr Zubkov, Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve skor 3-3'e geldi. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, 35 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı.

Ligde üst üste 2. beraberliği alan  Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 26 puana yükseldi ve 5. sırada konumlandı. 

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 


7 YIL SONRA BİR İLK

Bu maçın ardından Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Ayrıca Trabzonspor, Süper Lig'de 7 yıl sonra ilk kez iç sahada ilk yarıda 3 gol yedi.



3 DERBİDE DE AYNISI!


Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, bu sezon öne geçtiği 3 derbide de üstünlüğünü koruyamadı.



SON 4 MAÇTIR YENİLMEDİ!

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 4 lig maçında yenilmedi. Siyah-Beyazlılar bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



BEŞİKTAŞ'A 6 DAKİKADA 2 SARI

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 6. dakikasında ise Orkun Kökçü, Serdar Saatçı'ya yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Maçın 18. dakikasında Ceza sahasında El Bilal Toure'nin pasında havadan gelen topa Tammy Abraham gelişine vurarak golü attı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.



BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde ise hızlı bir atak sonrasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vaclav Cerny, köşeye sert bir şut atarak golü attı ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.

MUÇİ ATTI, FARK 1'E İNDİ

Mücadelenin 25. dakikasında Trabzonspor'da Ernest Muçi 25. dakikada sahneye çıktı ve golünü attı.

GOL BAYRAĞA TAKILDI

Karşılaşmanın 28. dakikada Trabzonspor'da Felipe Augusto ağları havalandırdı ancak ofsayt bayrağı kalktı.

CERNY BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Müsabakanın 31. dakikasında Beşiktaş'ta Vaclav Cerny bir kez daha sahneye çıktı. Kendisinin ikinci, takımının 3. golünü atan Cerny, skoru 3-1'e getirdi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 39. dakikasında El Bilal Toure, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.



TRABZONSPOR FARKI YENİDEN 1'E İNDİRDİ

Maçın 63. dakikasında Trabzonspor atağında Oleksandr Zubkov'un şutunda Christ Inao Oulai'ye çarpan top, kaleci Ersin Destanoğlu'nu şaşırtarak sağ köşeden ağlarla buluştu ve Bordo-Mavililer farkı yeniden 1'e indirdi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Trabzonspor'da Chrsit Inao Oulai'nin 81. dakikada çektiği şut, üst direkten geri döndü.

TRABZONSPOR GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın 84. dakikasında Oleksandr Zubkov ağları havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.



FATİH TEKKE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.

Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev yaptı. Göztepe maçında orta alanda oynayan Ozan Tufan, Pina'nın yokluğunda savunmanın sağına çekildi. Orta alanda Ozan Tufan'dan oluşan boşlukta ise Oulai, görev yaptı.

Bordo mavililer karşılaşmaya, Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11'i ile başladı.

SAVIC, 5 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Savic, yedek kulübesinde yer aldı.

Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere son 5 resmi maçta forma giyemeyen Savic, son 2 antrenmanda takımla çalıştıktan sonra kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya forma giyemedi.

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Muçi, eski takımına karşı forma giydi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.

Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı.

TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.

Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.

Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi.

Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesi Trabzonspor, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'a günün anısına plaket takdim edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topun sahibi oldu.

16. dakikada Ndidi'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Onana, kendine doğru gelen topu kontrol etti.

18. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sağ taraftan Rashica'nın ortasında, savunmada Serdar Saatçı'nın havalandırdığı topu Toure, omzuyla Abraham'a indirdi. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın üzerinden filelere yolladı: 0-1

22. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Toure'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Cerny'in yerden şutunda top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 0-2

25. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Zubkov'un sağdan ortasın, savunmada Paulista'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden Muçi, şık bir vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-2

29. dakikada sağ taraftan ceza alanına girerek Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un şutunda top az farkla üsten auta gitti.

31. dakikada Beşiktaş, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rasciha'nın ceza alanı sağ tarafında pasında, Cerny, meşin yuvarlağı uygun durumda filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3

38. dakikada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla Ozan Tufan'ın aşil tendonuna basan Toure, kırmızı kart gördü.

45+4. dakikada kaleci Onana'nın öne çıktığını gören Orkun Kökçü'nün uzaktan şutunda top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


47. dakikada Zubkov'un ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, yatarak tehlikeyi önlemeyi başardı.

48. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Cerny'in şutunda, Onana topu kornere çeldi.

63. dakikada Trabzonspor, tekrar farkı 1'e indirdi. Muçi'nin şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'dan dönen topu savunmada Rashica kafa ile uzaklaştırdı. Dönen top ile ceza alanı dışında buluşan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak Oulai'ye çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelere gitti: 2-3

71. dakikada Bouchouari'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kontrol etti.

81. dakikada Oulai'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda top üst direkten döndü.

82. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cerny'in pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Jurasek, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Oulai'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Zubkov'un yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan fillere gitti: 3-3

87. dakikada Zubkov'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Savic'in kafa vuruşunda, arka direkte Ozan Tufan'ın dokunamadığı top auta çıktı.

90+3. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'nun yumrukladığı topu yakın mesafeden Augusto kafayla tamamlamak istedi meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı (Dk. 46 Savic), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 84 Arif Boşluk), Folcarelli (Dk. 70 Bouchouari), Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe (Dk. 46 Sikan), Augusto

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Cerny (Dk. 90+2 Taylan Bulut), Rashica (Dk. 75 Jurasek), Toure, Abraham

Goller: Dk. 18 Abraham, Dk. 22 ve 31 Cerny (Beşiktaş), Dk. 25 Muçi, Dk. 63 Oulai, Dk. 84 Zubko (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 38 Toure (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 2 Emirhan Topçu, Dk. 6 Orkun Kökçü, Dk. 79 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 Djalo, Dk. 90 Abraham (Beşiktaş), Dk. 33 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Zubkov (Trabzonspor)



Şu An Popüler İçerikler

