14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-172'
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
2-369'
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
1-273'
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-04'
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Bayern Münih, Harry Kane ile unvanını korudu

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında lider Bayern Münih, konuk ettiği lig sonuncusu Mainz ile 2-2 berabere kaldı.

calendar 14 Aralık 2025 21:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında lider Bayern Münih, lig sonuncusu Mainz'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Bayern Münih'in ilk golünü 29. dakikada Lennart Karl attı. Mainz'e beraberliği getiren gol 45+2. dakikada Kacper Potulski'den geldi.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Jae-Sung Lee, Mainz'i 2-1 öne geçiren golü attı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Harry Kane penaltıdan attığı golle Bayern Münih'e beraberliği getirdi. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı. 

BAYERN, 2. BERABERLİĞİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ligde mağlubiyeti bulunmayan Bayern Münih, bu sezon 2. beraberliği aldı ve namağlup unvanını korudu. Liderlik koltuğunda oturan Bavyera ekibi, puanını 38'e yükselterek en yakın rakibi Leipzig ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti. 

Ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Mainz ise 7 puanla son sırada konumlandı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Mainz ise St. Pauli'yi konuk edecek.  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 4 2 29 16 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 8 4 4 29 21 28
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 17 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 21 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
